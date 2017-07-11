Почти 30 детей из Петербурга застряли в Бургасе

Из болгарского аэропорта в Бургасе не могут вылететь почти тридцать маленьких петербуржцев в возрасте от 5 до 8 лет, отдыхавших в спортивном лагере. Самолет улетел без них.

Их родители рассказали «Фонтанке», что группа должна была отправиться в город на Неве в 16.00 11 июля рейсом BVL 231, но авиалайнер улетел без них.

Туроператором группы из России стала компания «Тур-Арт». Ее представитель сообщила нашему изданию, что чартерный перевозчик «Аэлита» поменял самолёт, поскольку группа не вмещалась в назначенное воздушное судно. Время вылета перенеслось на 8 утра 11 июля. Предупредить об этом туроператора «Аэлита» «забыла».

«Мы в экстренном порядке покупаем билеты до Петербурга, которые находятся в свободной продаже. В данный момент большее 20 детей уже должны проходить регистрацию на рейс», сообщили в «Тур-Арте».

С «Аэлитой» туроператор обещает разобраться позже.

Напомним, в начале июля у многих туристов возникли проблемы с вылетом из Болгарии в Петербург и в обратном направлении. Тогда причиной стали проблемы авиакомпании Bulgaria Air. По словам руководства компании, это произошло из-за плохих метеорологических условий, которые сбили планировку рейсов. Кто-то ждал своих самолётов около 12 часов, кто-то – около двух суток, а они постоянно переносились. После этого генеральное консульство России в болгарской Варне посоветовало россиянам воздержаться от использования услуг Bulgaria Air.