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11.07.2017 18:39

В Москве на 7 лет посадят виновника ДТП, в котором погибли 3 человека

Перовский районный суд Москвы назначил семь лет лишения свободы виновнику дорожной аварии, в которой погибли 3 человека.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ДТП случилось в марте 2017 года. Водитель автомашины марки «Хенде Солярис», следовавший по 1-й Владимирской улице от Перовской улицы, на перекрестке с Зеленым проспектом проехал на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с другим автомобилем, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбил четырех пешеходов. Трое погибли, среди них — девочка 12 лет. Один пешеход госпитализирован с травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

 


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Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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