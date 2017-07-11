В Москве на 7 лет посадят виновника ДТП, в котором погибли 3 человека

Перовский районный суд Москвы назначил семь лет лишения свободы виновнику дорожной аварии, в которой погибли 3 человека.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ДТП случилось в марте 2017 года. Водитель автомашины марки «Хенде Солярис», следовавший по 1-й Владимирской улице от Перовской улицы, на перекрестке с Зеленым проспектом проехал на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с другим автомобилем, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбил четырех пешеходов. Трое погибли, среди них — девочка 12 лет. Один пешеход госпитализирован с травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».