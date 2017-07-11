Проект закона об обороте криптовалюты в РФ могут внести в Госдуму в сентябре

Законопроект об обороте криптовалюты в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. Скорее всего, она будет средством не платежа, а «обмена».

Как передает RNS, об этом рассказала Элина Сидоренко, руководитель думской межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты, на площадке которой готовится документ.

«Мы надеемся, что законопроект будет представлен в сентябре 2017 года. Документ будет посвящен исключительно обороту криптовалюты и не будет затрагивать такие сферы, как blockchain и initial coin offering (ICO). Мы рассматриваем для себя возможность разработки рамочного закона, в котором будут даны определение и юридическая природа криптовалюты, основные игроки на этом рынке, основные принципы деятельности на рынке; документ также будет предусматривать отсылочные нормы к специальному законодательству. Разработка законопроекта о статусе ICO в России также планируется совместно с ЦБ, Росфинмониторингом и Минфином, но в перспективе 2018 года», — сказала она.

Сидоренко уточнила, что параллельно ряд ведомств разрабатывают свои варианты законодательных предложений, а в рамках межведомственной группы создана площадка, на которой основные игроки, такие как Центробанк, Госдума и Росфинмониторинг, занимаются проработкой совместного законопроекта о криптовалюте. Именно он будет представлен парламенту осенью этого года, уточнила Сидоренко.

«Скорее всего, криптовалюта получит статус, по формату близкий к цифровому активу, — она не будет средством платежа, но сможет являться средством обмена. Криптовалюту можно будет покупать, но расплачиваться ею будет запрещено. В этой ситуации, если мы захотим что-то приобрести, будет совершаться не акт купли-продажи, а акт обмена товара на криптовалюту. Это принципиальное условие, которое мы сейчас для себя рассматриваем», — подчеркнула Сидоренко.

Она уточнила, что одной из целей законопроекта является формирование условий для создания в России цифрового бизнеса, поэтому документ «не будет носить репрессивный характер».

Межведомственная рабочая группа рассматривает возможность сделать ЦБ основным контролирующим органом за операциями с криптовалютой, хотя этот вопрос «продолжает рассматриваться». При этом участвующие в разработке документа ведомства в настоящее время «не считают целесообразным устанавливать налог на майнинг криптовалюты, а также НДС на криптовалюту», заключила Сидоренко.