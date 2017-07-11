Автомобилисты Петербурга не заметили велодорожек

В Петербурге на свежесозданных велодорожках охотно паркуются машины и туристические автобусы. Антимонопольная служба тоже может быть не вполне довольна европейским нововведением.

Смольный рапортовал: работы по созданию велодорожек на набережной реки Фонтанки и на Петроградской стороне начались на выходных. "Фонтанка" с интересом проинспектировала "рай любителей двухколесного транспорта": к городским набережным подвозят и устаналивают знаки, на асфальт наносят разметку. Но владельцы транспортных средств их игнорируют. Неразбериха продолжится минимум до следующего года, пока не появятся спецсветофоры.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в июле появятся дорожки на Фонтанке и в Петроградском районе. До конца лета проложат еще два маршрута — от Гражданского проспекта до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе по Луначарского до улицы Руставели. Срок контракта с «Промышленно-инвестиционной группой» рассчитан до конца октября. 12 июля спешка города привела к ожидаемому результату: в УФАС направлена жалоба на то, что контракт был заключен с единственным поставщиком без достаточных оснований.

«Фонтанка» уже писала о том, что появление долгожданных велодорожек потребует некоторых уступок со стороны автомобилистов. Судя по всему, к ним готовы не все. Расчехленные знаки и нанесенная разметка не дают велосипедистам почувствовать свою обособленность. Несмотря на запрет остановки, машины, маршрутки и туристические автобусы останавливаются на Петровской набережной рядом с крейсером «Аврора».

«Жители могут пользоваться велодорожками по мере открытия участков, – говорят в КРТИ. – Схема согласована с ГИБДД, комитетом по транспорту, дирекцией по организации дорожного движения. Если знак расчехлен, он действует».

Пока можно увидеть, как знак велодорожки соседствует со знаками «остановка запрещена» и «работает эвакуатор». Их, возможно, оставят насовсем, чтобы упростить работу полицейским.

В ПДД есть штраф за движение по велодорожке, он составляет две тысячи рублей. За нарушение знака «остановка запрещена» в Петербурге платят 2,5 тысячи. Если создаются неудобства прочим участникам движения, размер штрафа подскочит до трех тысяч, а машину можно отправлять на штрафстоянку.

Запаркованные полосы велодвижения — прогнозируемая ситуация, говорят автомобилисты. Руководитель автоклуба «А24» Денис Шубин просто призывает помнить, что велосипед – это не транспорт, а хобби.

«С тем же успехом можно объявить Петербург городом пчеловодов и расставить везде ульи, – иронизирует он. – Из-за увлечения небольшого числа людей автомобилистам, которые платят самый высокий транспортный налог в стране, некуда поставить машины. И не надо приводить в пример Амстердам. Там закрыт центр города для авто, там долгая традиция. А у нас – принесли проект, посмотрели, что на нем можно освоить деньги, и вперед. Может выйти как с водным такси — запустили, покатались, а теперь болтаются эти причалы».

Велосипедисты несогласны.



«Известна фраза, что Петербург строили для людей и лошадей, никаких машин тогда не было, – говорит координатор клуба «Велопитер» Александр Ротов. – Для автомобилей в свое время место нашли. Значит, можно найти и для велосипедов».

Противники дорожек считают, что велосипед – увлечение сезонное, а в холод и слякоть целая полоса будет потеряна для всех участников движения. Ротов парирует:

«В Финляндии велосипедисты ездят зимой и даже шипованую резину не используют. Проблема-то не в погоде, а в грязи».

Дирекция организации дорожного движения (ДОДД) не меньше озадачена другим вопросом: до сих пор не прописано, как будут разъезжаться на перекрестках автомобилисты, уходящие направо, и велосипедисты, проезжающие прямо. Для безопасности необходимы специальные светофоры. Кроме того, как сказал «Фонтанке» ведущий специалист ДОДД Дмитрий Попов, предлагается система велогандикапа: запускать велосипедиста на пять-семь секунд раньше остального потока.

Впрочем, при постоянной работе этого режима вырастут пробки, особенно в центре. Попов надеется на детекторы, которые позволят включать гандикап только при фактическом прибытии велосипедиста к светофору.

Дополнительное оборудование потребует увеличенных затрат. По словам Попова, сумма вложений может колебаться от 300 тысяч до 1 млн рублей на перекресток (на одном объекте расходы рассчитаны на 1,6 млн рублей). В частности, обустройство почти тридцати адресов на трех дорожках Центрального и Петроградского районов оценено приблизительно в 20 млн рублей.

Это относительно небольшая сумма. Проектирование всех пяти маршрутов обошлось в 14,2 млн рублей, обустройство — в 110 млн, говорят в Центре управления парковками, который занимается развитием велодорожек. Но в этом году светофоров не будет, и на перекрестках к велосипедистам применимы те же правила , что и к автомобилистам. Велополоса не будет отделяться буферной зоной, ее лишь выделят цветным покрытием. Оно, предполагается, привлечет внимание водителей.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»