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11.07.2017 20:08
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Минпромторг нашел слабое звено

Минпромторг нашел объяснение, почему иностранные концерны не торопятся размещать производство в России. Виноваты местные производители запчастей, которые не могут обеспечить качество. Но опрощенные «Фонтанкой» производители в один голос утверждают, что претензий к отечественным поставщикам не имеют.
Минпромторг нашел слабое звено
Петр Ковалев/Интерпресс

Правда, они признают, что по-прежнему сильно зависимы от импорта. Тем временем чиновники уже нашли выход — помогать производителям запчастей могут обязать самих промышленных гигантов.

О том, что низкое качество отечественных комплектующих сдерживает локализацию крупных производителей в России, на выставке «Иннопром» заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. «С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны, и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: низкое качество производителей комплектующих»,— цитируют выступление чиновника информагентства.

Для петербургских промышленников заявление замминистра стало неожиданностью. Опрошенные «Фонтанкой» компании утверждают, что продолжают расширять сотрудничество с российскими поставщикам и претензий к их продукции не имеют.

К примеру, на автозаводе Hyundai уровень локализации уже достиг 47%, хотя по соглашению с Минпромторгом обязательная планка составляет 30%. «Планы не раскрываем, но работа постоянно ведется. Недавно начали закупать российские стекла и пластиковые топливные баки», – отметили в пресс-службе компании. Нареканий к продукции партнеров, с которыми налажено сотрудничество, нет. «Те, кто хочет делать для нас компоненты, проходит согласование с нашим исследовательским центром в Корее, и работает», – отмечают в Hyundai.

«БСХ Бытовые приборы» (выпускает технику Bosch и Siemens) покупает у российских партнеров 24% компонентов и к концу года намерена увеличить долю локализации до 30%. «Говорить о низком качестве российских комплектующих неправильно», – подчеркивают в компании.

Вопрос о качестве отечественной продукции на «Иннопроме», действительно, поднимался, но это звучало только в положительном аспекте, рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациями Максим Мейксин, который также принимает участие в этом форуме. «К примеру, директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков сказал, что двигатели, которые собираются на Кировском заводе, не хуже, а по некоторым параметрам и лучше импортных», – пояснил чиновник.

Но, несмотря на готовность зарубежных концернов покупать запчасти в России, очередь из желающих поставлять продукцию не стоит, вынуждены признать участники рынка. Одна из возможных причин — жесткие стандарты международных корпораций, которым российские партнеры не хотят или не могут соответствовать.

«Например, показатели по проценту содержания вещества в сплаве детали, форме, износоустойчивости должны не только оставаться неизменными от партии к партии, но и быть одинаковыми у поставщиков во всем мире», – комментируют в «БСХ Бытовые приборы». Проверка на соблюдение этих требований занимает несколько месяцев, а кроме того, нередко требует инвестиций в модернизацию. «Это может отпугивать желающих с ними работать»,- отмечают в компании.

Кроме того, далеко не все российские предприятия могут обеспечить конкурентоспособные цены и гарантировать стабильные объемы поставок, добавляют в Hyundai.

Продукция российских поставщиков проигрывает импортной из-за технологического отставания. Они могут делать комплектующие качественно, но работают зачастую еще по советским технологиям, соглашается Максим Мейксин. «Если отечественные предприятия хотят работать с крупными заказчиками, надо вкладываться в модернизацию», – подчеркнул он.

По мнению иностранных концернов, увеличение локализации невозможно без поддержки российских властей. Так, вице-президент департамента закупок и развития бизнеса «GE Россия/СНГ» Валентина Ширина, выступая на «Иннопроме» сообщила, что компания вынуждена «на глобальном уровне» ужесточать условия контракта. В связи с этим «принципиально важно» сохранить господдержку экспорта, субсидирование инвестиций в основные фонды и системы контроля качества, а также доступность дешевых кредитов, цитируют слова топ-менеджера информагентства.

Правительство прорабатывает и дополнительные меры поддержки. К примеру, сейчас обсуждается возможность введения пониженного налога на прибыль для компаний, инвестирующих в модернизацию.

Однако чиновники намерены привлечь к решению этих задач и самих промышленных гигантов. «Сейчас крупные заказчики сами не могут дать план по закупкам на долгосрочную перспективу, что затрудняет планирование их поставщикам», – отметил Максим Мейксин. Кроме того, из-за требований по объемам поставок небольшие производители фактически не могут получить доступ к таким заказам. «В ходе «Иннопрома» были сформулированы поручения проработать механизмы, которые бы обязали корпорации прогнозировать потребности и вводить квоты для малых предприятий», – сказал он.

Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности таких мер. «Качество производимой продукции и услуг — это лишь следствие наличия или отсутствия конкуренции. Там, где у нас относительно свободный конкурентный рынок — например, программирование, ресторанный бизнес, достигнуты впечатляющие результаты. Там, где не болтают об импортозамещении, а живо воспринимают веяния со всего мира, там и будет развитие», – комментирует Алексей Шаскольский, замруководителя департамента оценки Института проблем предпринимательства.

Сами производители подчеркивают, что даже при наличии самых технологичных и модернизированых поставщиков 100-процентной локализации все равно достичь не удастся. «У любой компании есть разделение поставщиков про регионам, производить все детали в одном месте не целесообразно», – пояснили «БСХ».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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