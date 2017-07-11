Росрыболовство возбудило дело по фото Кержакова с лососями

Северо-Западное управление Росрыболовства 11 июля возбудило административное дело после публикации фотографии футболиста Александра Кержакова, на которой он позирует с лососями в руках.

Как передает РБК, дело возбуждено по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Проводится расследование.

Напомним, ловля лосося в Карелии и Вологодской области сейчас запрещена. Нарушение этого закона наказывается административным штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна, удочек и спиннингов. С нарушителя могут потребовать компенсацию после уточнения ущерба, нанесённого водно-биологическим ресурсам.

Напомним, два дня назад футболист опубликовал в своем Инстаграме фото впечатляющего улова на Онежском озере. В каждой руке нападающий «Зенита» держит по два огромных лосося. Сейчас у фотографии более 19 тысяч «лайков».