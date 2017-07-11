Почему в Петербурге взяток не берут

Еще
19:00 11.07.2017
Пришлите свою новость!
18:50
Свалка в Парголово остановлена
18:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 11 июля
18:39
В Москве на 7 лет посадят виновника ДТП, в котором погибли 3 человека
18:27
Туристов задержали за селфи на границе России и Эстонии
18:24
Охранника ударили ножом в живот в купчинском гипермаркете «О’Кей»
17:59
Проект закона об обороте криптовалюты в РФ могут внести в Госдуму в сентябре
17:46
Росрыболовство возбудило дело по фото Кержакова с лососями
17:30
Фармкомпания просит россиян с диабетом проверить свои инсулиновые ручки
17:23
Роспотребнадзор временно закроет сеть косметических салонов в Петербурге
17:03
Дерево перекрыло улицу Степана Разина, но водители находят выход
16:58
Отток капитала из России за полгода достиг почти $15 млрд
16:52
Пешеходам в Петербурге оставили меньше места
16:48
Петербуржца будут судить за мздоимство от имени Фонда капремонта и ФАС
16:46
Енотов из контактного зоопарка в Петербурге отправили на карантин
16:40
Почта России с августа будет доставлять посылки AliExpress за 6-10 дней
16:34
Премьера «Игры престолов» пройдет в подземке
16:32
Крестный ход по Невскому проспекту подорожает почти на полмиллиона
16:30
Петербургские юниоры с инвалидностью вернулись с медалями с международных турниров
16:23
Новый министр Финляндии по семейным делам: Люди боятся рожать из-за неуверенности в будущем
16:13
Опрос: 90% россиян задерживаются на работе, треть - каждый день
15:50
Русские туристы спели "Катюшу" на финской границе
15:48
О смерти лидера ИГ сообщают иракское ТВ и сирийские правозащитники
15:35
В Петербурге подполковник ГУСБ признал вину в фальсификации доносов
15:32
Сухую теплую погоду в Петербурге снова сменят ливни
15:23
В торговом центре Москвы экс-полицейский застрелил любовницу и себя
15:21
Крымчанам хотят простить долги перед украинскими банками
15:03
СМИ: ФСИН снова требует отправить Навального в колонию
14:56
Банкир Гительсон не явился на допрос к следователям
14:39
Очевидцы: Парковку в Солнечном очищают эвакуаторами ради вертолёта патриарха
14:33
Лукашенко: Настало время Белоруссии во весь голос заявить о себе на мировой арене
14:26
Прокуратура выяснит, отправят ли инвалида-колясочника из Москвы за решётку
14:15
Ремонт военной поликлиники в Петербурге закончился уголовным делом
14:08
У «Звездной» построят новый ЖК на 1300 квартир
14:04
Задержан мужчина, кидавшийся с ножом на людей на проспекте Ветеранов
13:51
Депутаты обжаловали отказ ЗакСа проводить референдум по статусу Исаакия
13:43
Связанные с Мединским структуры заподозрили в сговоре о закупках Минкульта
13:26
«Ростелеком»: Банки введут биометрическую идентификацию в 2018-м
13:24
Испытания теплосетей превратили Столярный переулок в маленькую Венецию
13:17
В ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском пострадали 12 человек
13:16
Комитет по природопользованию: Городские радиометры не заметили утечки у Радиевого института
13:11
«Зенит» продал защитника Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро
12:59
Дом Вячеслава Мальцева обыскивают под Москвой
12:51
На Ryanair пожаловались из-за рассадки вместе летящих пассажиров
12:47
Росгвардия готова подать в суд на авторов сетевых угроз своим бойцам
12:40
Школьница из Нижневартовска бежала в Петербург к возлюбленному и попала в приют
12:31
Навальный и Стрелков договорились о дебатах
12:22
В России зарегистрированы 4,3 млн владельцев оружия
12:13
В Парголово обнаружена свалка на 12 тысяч кубометров мусора
12:02
Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
11:58
Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову
11:38
Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах
11:32
Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
11:21
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
11:14
В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда
10:59
Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования
10:44
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
10:39
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
10:19
Две пассажирки Finnair покурили на борту на 40 тысяч батов
10:13
У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве
09:56
В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»
09:48
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
09:40
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
09:32
СМИ: Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании
09:24
Любителя школьников задержали в Рощино
09:14
16 человек погибли при крушении военного самолета в США
09:03
В Петербурге усилится ветер
08:55
Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции
08:45
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
08:37
Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры
08:29
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
11.07.2017 17:25
2 Комментариев

Почему в Петербурге взяток не берут

Суворовский, 52, приказал экономической полиции главка работать только со своим ГСУ. Повод – контроль. А одна из причин – коррупция. Ведь статистика говорит, что она исчезла в Петербурге-2017. «Фонтанка» объясняет, что за этим стоит.
Почему в Петербурге взяток не берут
Сергей Киселев/Коммерсантъ

Управление экономической безопасности Петербурга и Ленобласти отрезали как от районных следствий, так и от Следственного комитета. Согласно приказу ГУ МВД, до 10 июля 2017 года все уголовные дела, находящиеся в районах города и области, оперативное сопровождение по которым ведется Управлением экономической безопасности, передаются в Главное следственное управление. Собеседники говорят, что так руководство пытается наладить связи между оперативниками главка и следователями ГСУ. Показатели не радуют, особенно 84-е место в коррупционном рейтинге МВД. Его не спасают даже призывники.

По информации «Фонтанки», 30 июня начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов подписал приказ № 55 «Об отдельных вопросах организации деятельности по расследованию уголовных дел экономической направленности и их оперативному сопровождению». Несмотря на то, что указание начинается со стандартной фразы – «в целях оптимизации и повышения эффективности деятельности», документ в районных и главковских подразделениях расценили как революционный. Заметим, что многие расценили нервно. Так как в системе убеждены, что инициировал приказ шеф экономической полиции, Бриллиантов.

Приказ №55 теперь строго регламентирует порядок передачи оперативных материалов в следственные органы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Суть его следующая: сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции могут передавать свои материалы только сотрудникам Главного следственного управления ГУ МВД. А значит, их соответствующие разработки не могут направляться в следственные управления районных УМВД города и области.

При этом в приказе четко прописано – за какими отделами Управления экономической полиции закреплены отделы следственных частей ГСУ ГУ МВД. Так, например, 7, 8, 10-й и 11-й отделы налогового блока Управления экономической полиции теперь ориентированы за 2-м отделом Следственной части по расследованию преступлений по организованной преступной деятельности ГСУ. За чем видно желание учета и контроля.

Как стало известно «Фонтанке», помимо запрещения оперативникам Управления передачи материалов в территориальные следственные органы, руководство ГУ МВД исключает еще и передачу материалов альтернативной подследственности в органы Следственного комитета РФ. Последнее практически означает, что если в ГУ МВД выявляются составы по мошенничеству, то сотрудники не имеют права привлекать Следственный комитет. В теории, до сегодняшнего дня это и было именно так. Другое дело, что многие оперативники считают Следственный комитет более эффективной машиной, чем свое же Главное следственное управление.

В редакции полагают, что предыдущий абзац будет крайне интересен и бизнесменам Петербурга, которые уже давно почувствовали, что СК опаснее ГСУ.

Что касается уголовных дел, что уже расследуются в районных следственных органах ГУ МВД и по которым сопровождение ведут оперативники Управления экономической безопасности, то, согласно тому же распоряжению, было необходимо в срок до 10 июля 2017 года организовать изъятие таких уголовных дел. Дальнейшее производство по ним поручено тем же следователям ГСУ.

Таким образом, по подсчетам «Фонтанки», из каждого района забрали примерно по 10-15 процентов из имеющихся дел, или около 10 дел из каждого района. Правда, это не касается тех, по которым уже идут ознакомления подозреваемых в рамках 217-й статьи УПК.

Разумеется, не все сотрудники восприняли приказ с воодушевлением. Обсуждать «за» и «против» можно бесконечно, но главные доводы в том, что ГСУ захлебнется от наплыва, а районные следователи раздражены отдавать свои перспективные дела.

По мнению собеседников «Фонтанки», все же такое решение руководства полицейского главка вызвано желанием централизовать работу. Но за этим, похоже, лежат сомнительные показатели за прошедшие пять месяцев 2017 года. Как вариант, в рейтинге МВД среди региональных структур экономическая полиция Петербурга и Ленобласти по линии коррупции крепко стоит на 84-м месте из 86.

Причину же низких показателей в штабе ГУ МВД видят в отсутствии понимания между большинством оперативников отделов Управления экономической безопасности и руководителями отделов ГСУ. Именно поэтому оперативники главка стараются возбуждать уголовные дела в районах и СК.

Если же вернуться к самому яркому показателю – «взятка», – подследственность которого закреплена за Следственным комитетом, то, не считая мелких успехов на территории по «врачам и преподавателям», за 2107 год не было ни одной реализации с поличным по чиновникам. На ведомственном арго – «живых хлопков». К тому же от сотрудников главка требуются тяжелые шестая (особо крупный размер) или хотя бы пятая (крупный размер) частей статьи 290 УК.

Правда, помогает жонглирование статистикой, когда, к примеру, оперативники приходят в Следственный комитет и вымаливают переписать на себя какой-нибудь всплывший дополнительный эпизод по уже раскрытому делу 2106 года. Из одного только громкого уголовного дела 2016 года по военкомам можно http://www.fontanka.ru/2015/12/18/119/ наскрести достаточно эпизодов, которые формально посчитаются раскрытиями.

Так как автор статьи сам носил погоны, то не понаслышке может продемонстрировать эту игру. Возьмем то же дело с военкомами. В нем у следователя определен громадный список призывников – под триста человек, из которых в деле фигурирует лишь 30-40 фамилий. Именно эти десятки эпизодов и вменены обвиняемым. Все просто: следствие просто физически не в состоянии объять сотни эпизодов и порой объединяет их одним умыслом. И вот к нему приходит оперативник главка и, честно объясняя отсутствие показателей, просит возбудиться еще по одному призывнику. А потом еще по одному. Что дает возможность заполнить карточку формы №1. То есть искусственно создать раскрытие за подписью следствия и прокуратуры. А карточка поступает на личный счет подразделения.

Следствию это незачем, но есть же и человеческие отношения. А за услугу следователь может попросить оперативника поработать немного на другое дело, по которому он не успевает что-то дожать. Таким образом, статистика взяток, незаметно перешедшая из прошлого года, – есть. Информационный центр выдает раскрытие группы и в нужном размере, а формально за прошедшие полгода 2107 года в Петербурге и Ленобласти – коррупции нет.

Кстати, активные чиновники тоже растеряны. Не понимая внутренних пружин такого процесса, не понимая последние месяцы, с кем теперь надо дружить, они рисуют себе страшилки. Мол, система маскируется, разрабатывает фигурантов и готовится к прыжку.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
mr_maxx
11 июля 2017 г. 18:20
А почему они должны брать? Мы ж не в США живем или Швеции какой, прости Господи. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. У нас лучшие в мире Президент и правительство, армия и МВД.Народ и партия едины. Крым наш. Какая коррупция? Откуда?
raniri
11 июля 2017 г. 18:02
А мне кажется, что наша статистика не врет, может и нет взяток у чиновников. Формально и статистически можно похлопать. Только за этим "формальными" показателем находится иная реальность: Ничего не происходит. Никому ничего не надо. Полная апатия в бизнесе. Перестали строить планы и чего-то хотеть, всем лишь бы выжить хоть как-то....
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Почему в Петербурге взяток не берут
Как Милонова из духовной семинарии выгнали
СМИ: ФСИН снова требует отправить Навального в колонию
Лукашенко: Настало время Белоруссии во весь голос заявить о себе на мировой арене
Росгвардия готова подать в суд на авторов сетевых угроз своим бойцам
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
"Русская связная" для Трампа
Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину
Соавтор «пакета Яровой» нашел в пабликах футбольных фанов оружие и наркотики
Почему в Петербурге взяток не берут
Как Милонова из духовной семинарии выгнали
"Русская связная" для Трампа
Зачем Путин и Трамп встречались на Эльбе
Лицом к лицу с Америкой
Варшавская речь Трампа по-гамбургскому счету
Путин и Трамп: Между нами не тает лёд
Петербург усиливают к выборам новым комитетом
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал
Кто обитает в Мариинском дворце
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?

Русские туристы спели "Катюшу" на финской границе

В Парголово обнаружена свалка на 12 тысяч кубометров мусора

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.