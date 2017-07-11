Роспотребнадзор временно закроет сеть косметических салонов в Петербурге

Два петербургских салона «АртМедиСпа» некоторое время не смогут принимать посетителей после визита санитарных инспекторов и полиции. Они нашли нарушения установленных норм в отношении и персонала заведений, и ничего не подозревающих клиентов.

По информации «Фонтанки», управление Роспотребнадзора по Петербургу вынесло решение о временном запрете деятельности салона «АртМедиСпа» на Аптекарской набережной Петроградского района 11 июля.

Проверка выявила с десяток нарушений СанПиНа. В частности, инспекторы уверены, что некоторые процедуры производятся без необходимой лицензии. Помимо этого зачастую в кабинетах бок о бок выполняют работы, которые соседствовать не могут.

Сами помещения тоже не удовлетворили проверяющих. При отделке в них якобы были использованы материалы, не подходящие опять же по всем правилам. Претензии Роспотребнадзора вызвала и работа с персоналом. У салонов отсутствовали документы о том, что сотрудники делали прививки и вообще проходили своевременный медосмотр.

Вдобавок ко всему перечисленному инспекторы составили протоколы о временном запрете на эксплуатацию системы вентиляции из-за отсутствия данных о ежегодной дезинфекции.

Как результат с 12 июля салон должен быть закрыт, но пока с формулировкой "временно".

Как известно нашему изданию, в июне этого года аналогичное постановление Роспотребнадзор Петербурга вынес в отношении другого салона сети «АртМедиСпа», расположенного на Варшавской улице в Московском районе. Материалы поданы в Московский районный суд, заседание состоится 7 августа. Заметим, что в случае с «АртМедиСпа» на Варшавской к работе была привлечена полиция УМВД по Московскому району, где также зарегистрирован материал проверки.

По нашим данным, причиной визита и проверок Роспотребнадзора стало несколько жалоб, поступивших от частных лиц, на работу заведений красоты.