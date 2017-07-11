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11.07.2017 17:27
7 Комментариев

Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить

Гендиректор Радиевого института Юрий Покровский только 11 июля, во вторник, ответил "Фонтанке" на тему публикации 7 июля про утечку из системы сбора радиоактивных отходов. Утечку он назвал «гипотетической», уверяя, что она появилась в проектной документации, чтобы... обосновать выделение средств на демонтаж.
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Юрий Покровский//Коллаж "Фонтанка"/Официальный сайт Радиевого института им. Хлопина

Почему на формулировку этого ответа, если изложенное – правда, ушло без малого 5 дней, он не пояснил.

В пятницу, 7 июля, «Фонтанка» опубликовала материал об утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте. И накануне публикации, и все последующие дни в учреждении наотрез отказывались разговаривать с нашими журналистами. Но в понедельник, 10 июля, к делу подключились  депутаты ЗакСа – они отправили в прокуратуру требование разобраться с ситуацией, подняли чиновников Смольного, машина зашевелилась, – и  генеральный директор института Юрий Покровский вынужден был дать ответ.

«Экологии и населению города ничего не угрожает», – начинается заявление Покровского, которое прислали в редакцию «Фонтанки» из Росатома — учредителя института, у которого нам удалось добиться объяснения ситуации.

В развернутом ответе, которого редакция добивалась сразу, как только обнаружили на сайте госзаказа проектную документацию, Покровский рассказал, что действительно с 1967-го по 2003 год (в проектной документации указано – до 2006 года) отходы из лабораторий сливались в специальную систему сбора жидких радиоактивных отходов (ЖРО), в емкость выдачи для спецтранспорта. Позднее система не эксплуатировалась по причине запрета транспортировки ЖРО в черте города, и было принято решение её демонтировать. Формально – по причине вывода корпуса института из эксплуатации.

«Для основания необходимости этих работ нужно было произвести комплексное инженерно-радиационное обследование (КИРО), которое в 2010 году было сделано ОАО «РАОпроект», – пояснил гендиректор.

Позднее на основании этого обследования «РАОпроект» разработало проект демонтажа части системы ЖРО, как утверждает Покровский – по наихудшему сценарию, что и стало причиной появления версии с утечкой в документах.

«Следует отметить, что при составлении проектов используется «консервативный» подход, при котором рассматривается наихудший из возможных вариантов, – пояснил Юрий Покровский. – В проекте подрядчика освещен ряд вопросов, которые гипотетические, а не реальные. В СМИ ложно интерпретированы данные из проекта, – отметил Покровский. – К тому же в отчете «РАОпроекта» нет данных о радионуклидном загрязнении отобранных на площадке проб грунта. Упомянутые в отчете 0,4 мкЗв в час находятся в пределах фоновых уровней, характерных для нашего региона».

Тут надо добавить, что в статье мы приводили данные из проектной документации: «излучение от жидкой фазы содержимого емкости составляет 2 мк3в/ч, от твердой — 60 мк3в/ч, а от «посторонних предметов в защитном коробе» – до 2000 мк3в/ч», что, возможно, является нормой для Чернобыльской зоны отчуждения, но никак не для жилого массива у площади Мужества.

Также Покровский заявил, что в «РАОпроекте» «гипотетически» преувеличили данные и про мощный подземный плывун.
По его словам, на территории Радиевого института работает автоматизированная система контроля радиационной обстановки, регулярно обследуются грунт и грунтовые воды, для чего организована система из 10 наблюдательных скважин глубиной 12-15 метров.

- Ближайшая к промежуточной емкости системы сбора ЖРО, упомянутой в публикациях, скважина №6 находится от емкости на расстоянии около 10 метров. Уровень грунтовых вод в этом месте составляет 3 метра, дебит скважины (объём жидкости или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени) – 0,4 куб. м в час. Такой низкий дебит свидетельствует о том, что никакой «подземной реки с мощным течением» здесь нет, – делает вывод руководитель института.

По его словам, по химическому и радиохимическому составу пробы воды из этой скважины соответствуют требованиям к питьевой воде. Основным обнаруженным радиоактивным изотопом является К-40 – природный изотоп, его содержание в грунтовых водах скважины №6 менее 1,2 Бк/кг. Содержание остальных радионуклидов еще меньше. Таким образом, заключает Покровский, это прямо свидетельствует об отсутствии утечки радиоактивных веществ из емкости. Уровень радиации грунта вокруг емкости – 0,2 мкЗв/час (фоновое значение), как и на всей площадке.

В самом институте считают такой ответ исчерпывающим. В «РАОпроект», на который, по сути, и перевели стрелки в институте, на запрос «Фонтанки» не ответили, однако у нас остались вопросы.

Например, почему в «гипотетической» проектной документации не сказано, что она не имеет отношения к реальности? Или почему в «гипотетической» документации указаны номера договоров на радиоактивное обследование территории, приложена картограмма загрязнения и фото с места ЧП?

И еще: почему в техническом задании от самого института, раз это «гипотетическая утечка», фигурируют формулировки «дезактивация», «вывоз зараженного грунта», и для чего тогда ими планируется строить укрытие в месте проведения работ?

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

В четверг, 6-го июля, Радиевый институт имени Хлопина опубликовал абсолютно ничем на первый взгляд примечательный конкурс на «выполнение работ по демонтажу части системы сбора жидких радиоактивных отходов». В нем ни словом не упомянуто, зачем вдруг понадобилось демонтировать сеть подземных трубопроводов для химикатов из лабораторий, запущенную еще в 1960-е. Только в середине проектной документации, подготовленной «РАОПРОЕКТ», кроется информация – в системе произошла утечка, заражен грунт, все ушло в мощный подземный плывун и непонятно где оседает. И вот, чтобы установить истинные масштабы бедствия, и нужно все разобрать. Но для начала построить саркофаг-укрытие, чтобы защитить население.


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комментарии пользователей (7)
lilinn
11 июля 2017 г. 18:50
werius: У Вас есть опыт исполнения госконтрактов? Лично я ничему не удивляюсь.
werius
11 июля 2017 г. 18:49
lilinn: Вот только зачем при этом врать про условно-безопасные 0,4 мкЗв в час?
werius
11 июля 2017 г. 18:47
rybalka:
В проекте подрядчика освещен ряд вопросов, которые гипотетические, а не реальные
Для основания необходимости этих работ нужно было произвести комплексное инженерно-радиационное обследование
Мне кажутся эти две цитаты исчерпывающим ответом. Выражение "приврали, чтобы денег получить" — это ужатая в заголовок квинтэссенция цитат.
lilinn
11 июля 2017 г. 18:45
Как правило, ТЗ и реально выполняемые работы отличаются. Версия про получить больше финансирования, вполне реальна.
rybalka
11 июля 2017 г. 18:18
Так выражение "приврали, чтобы денег получить" принадлежит директору института или автору с Фъ? Из текста статьи непонятно.
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