Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить

Гендиректор Радиевого института Юрий Покровский только 11 июля, во вторник, ответил "Фонтанке" на тему публикации 7 июля про утечку из системы сбора радиоактивных отходов. Утечку он назвал «гипотетической», уверяя, что она появилась в проектной документации, чтобы... обосновать выделение средств на демонтаж.

Почему на формулировку этого ответа, если изложенное – правда, ушло без малого 5 дней, он не пояснил.

В пятницу, 7 июля, «Фонтанка» опубликовала материал об утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте. И накануне публикации, и все последующие дни в учреждении наотрез отказывались разговаривать с нашими журналистами. Но в понедельник, 10 июля, к делу подключились депутаты ЗакСа – они отправили в прокуратуру требование разобраться с ситуацией, подняли чиновников Смольного, машина зашевелилась, – и генеральный директор института Юрий Покровский вынужден был дать ответ.

«Экологии и населению города ничего не угрожает», – начинается заявление Покровского, которое прислали в редакцию «Фонтанки» из Росатома — учредителя института, у которого нам удалось добиться объяснения ситуации.

В развернутом ответе, которого редакция добивалась сразу, как только обнаружили на сайте госзаказа проектную документацию, Покровский рассказал, что действительно с 1967-го по 2003 год (в проектной документации указано – до 2006 года) отходы из лабораторий сливались в специальную систему сбора жидких радиоактивных отходов (ЖРО), в емкость выдачи для спецтранспорта. Позднее система не эксплуатировалась по причине запрета транспортировки ЖРО в черте города, и было принято решение её демонтировать. Формально – по причине вывода корпуса института из эксплуатации.

«Для основания необходимости этих работ нужно было произвести комплексное инженерно-радиационное обследование (КИРО), которое в 2010 году было сделано ОАО «РАОпроект», – пояснил гендиректор.

Позднее на основании этого обследования «РАОпроект» разработало проект демонтажа части системы ЖРО, как утверждает Покровский – по наихудшему сценарию, что и стало причиной появления версии с утечкой в документах.

«Следует отметить, что при составлении проектов используется «консервативный» подход, при котором рассматривается наихудший из возможных вариантов, – пояснил Юрий Покровский. – В проекте подрядчика освещен ряд вопросов, которые гипотетические, а не реальные. В СМИ ложно интерпретированы данные из проекта, – отметил Покровский. – К тому же в отчете «РАОпроекта» нет данных о радионуклидном загрязнении отобранных на площадке проб грунта. Упомянутые в отчете 0,4 мкЗв в час находятся в пределах фоновых уровней, характерных для нашего региона».

Тут надо добавить, что в статье мы приводили данные из проектной документации: «излучение от жидкой фазы содержимого емкости составляет 2 мк3в/ч, от твердой — 60 мк3в/ч, а от «посторонних предметов в защитном коробе» – до 2000 мк3в/ч», что, возможно, является нормой для Чернобыльской зоны отчуждения, но никак не для жилого массива у площади Мужества.

Также Покровский заявил, что в «РАОпроекте» «гипотетически» преувеличили данные и про мощный подземный плывун.

По его словам, на территории Радиевого института работает автоматизированная система контроля радиационной обстановки, регулярно обследуются грунт и грунтовые воды, для чего организована система из 10 наблюдательных скважин глубиной 12-15 метров.

- Ближайшая к промежуточной емкости системы сбора ЖРО, упомянутой в публикациях, скважина №6 находится от емкости на расстоянии около 10 метров. Уровень грунтовых вод в этом месте составляет 3 метра, дебит скважины (объём жидкости или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени) – 0,4 куб. м в час. Такой низкий дебит свидетельствует о том, что никакой «подземной реки с мощным течением» здесь нет, – делает вывод руководитель института.

По его словам, по химическому и радиохимическому составу пробы воды из этой скважины соответствуют требованиям к питьевой воде. Основным обнаруженным радиоактивным изотопом является К-40 – природный изотоп, его содержание в грунтовых водах скважины №6 менее 1,2 Бк/кг. Содержание остальных радионуклидов еще меньше. Таким образом, заключает Покровский, это прямо свидетельствует об отсутствии утечки радиоактивных веществ из емкости. Уровень радиации грунта вокруг емкости – 0,2 мкЗв/час (фоновое значение), как и на всей площадке.

В самом институте считают такой ответ исчерпывающим. В «РАОпроект», на который, по сути, и перевели стрелки в институте, на запрос «Фонтанки» не ответили, однако у нас остались вопросы.

Например, почему в «гипотетической» проектной документации не сказано, что она не имеет отношения к реальности? Или почему в «гипотетической» документации указаны номера договоров на радиоактивное обследование территории, приложена картограмма загрязнения и фото с места ЧП?

И еще: почему в техническом задании от самого института, раз это «гипотетическая утечка», фигурируют формулировки «дезактивация», «вывоз зараженного грунта», и для чего тогда ими планируется строить укрытие в месте проведения работ?

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»