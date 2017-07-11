Отток капитала из России за полгода достиг почти $15 млрд

Чистый вывоз капитала из России за шесть месяцев текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозам Центробанка, эта цифра будет расти.

Как сообщает 11 июля пресс-служба регулятора, в прошлом году отток за первые полгода составил 8,6 млрд долларов, что на 6,1 млрд долларов меньше, чем в 2017-м. Эксперты Центробанка полагают, что это связано с операциями банковского сектора, переводящими в начале года средства на счета клиентов-резидентов, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств.

По прогнозу ЦБ, до конца года отток капитала из России составит уже около 19 млрд долларов.

При этом в пресс-службе отметили, что в первом полугодии отмечается укрепление торгового баланса на треть за счет повышения цен на основные товары российского экспорта (нефть, газ). Профицит платежного баланса России в январе — июне вырос на 54,3%, до 23 млрд долларов.