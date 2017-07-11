Пешеходам в Петербурге оставили меньше места

При разметке пешеходных переходов в Петербурге администрация города решила экономить краску. Площадь переходов и ширину полосок сделают уже.

Информацию об изменении подхода к разметке «Фонтанке» 11 июля подтвердили в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». По информации учреждения, решение сократить ширину полосок и общую площадь переходов связано с желанием сэкономить. Объем работ в этом случае уменьшается на 30%, что позволяет затронуть большее количество адресов. В частности, речь идет о том, чтобы заменять двучастные переходы (минимум 6 м в ширину) одночастными (4 м). При этом, согласно ГОСТу, ширина полосок определена в 40 см, а промежуток между ними — в 60 см.

Ранее наше издание сообщало о том, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры намеревался в рамках корректировки бюджета получить дополнительные 3,5 млрд рублей в 2017 году, из них 310 млн предполагалось направить на нанесение разметки. В итоге аппетиты ведомства, если исключить капремонт и мосты, удовлетворили только на 1,5 млрд.