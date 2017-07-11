Петербуржца будут судить за мздоимство от имени Фонда капремонта и ФАС

Петербуржец за 2 млн рублей обещал строителям из «СК Лидер» обеспечить победу в торгах за контракт на ремонт фасадов многоквартирных домов. Но в реальности деньги бизнесменов просто перекочевали к нему в карман.

Как сообщает управление генпрокуратуры РФ по СЗФО 11 июля, в суд направлено уголовное дело в отношении предприимчивого петербуржца со «связями» в Федеральной антимонопольной службе. По версии следствия, мужчина узнал, что строительная компания «Лидер» намерена принять участие в торгах на выполнение работ по капремонту городских фасадов. Злоумышленник убедил представителя компании в том, что может обеспечить победу в торгах. Обвиняемый получил от сотрудника «Лидера» 300 тыс. рублей якобы для передачи Фонду капремонта за проверку документов. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Зная о том, что в реальности «СК Лидер» не допустили до участия в торгах, мужчина пообещал строителям, что решение все-таки изменят в пользу компании. Злоумышленник ссылался на личные связи. И предложил передать через него 1,6 млн рублей – якобы для сотрудников антимонопольной службы. Строители заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Мужчину задержали при получении 1,6 млн. Он признал свою вину и возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред.

Уголовное дело о мошенничестве и покушение на мошенничество направлено в Приморский районный суд.