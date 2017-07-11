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11.07.2017 16:46

Енотов из контактного зоопарка в Петербурге отправили на карантин

Государственные инспекторы забрали из «Хижины енота» семь животных, покусавших посетителей. Зверьков увезли на городскую ветеринарную станцию.
Енотов из контактного зоопарка в Петербурге отправили на карантин
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

На поведение питомцев пожаловались гости контактного зоопарка. Его хозяину выдали предписание на карантинирование енотов по бешенству, но вместо этого он продолжил принимать публику. После этого на проверку заведения вышли специалисты городского комитета по природопользованию, управления ветеринарии и сотрудники природоохранной прокуратуры.

Теперь в отношении должностного и юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием  диких животных, возбуждено дело об административном правонарушении.

Судьба самих енотов будет решаться после карантина и курса реабилитации.

Комитета и ветеринары просят петербуржцев внимательно относиться к выбору контактных зоопарков, не общаться с животными, вид которых вызывает недоверие.

Енотов из контактного зоопарка в Петербурге отправили на карантин


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