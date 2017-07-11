Почта России с августа будет доставлять посылки AliExpress за 6-10 дней

Китайский интернет-ретейлер AliExpress потребовал от продавцов со всего мира отправлять посылки исключительно с трек-номерами, а начать собирается с России. Это не только позволит проследить весь путь товара, но и сократит время доставки.

Как сообщили 11 июля в пресс-службе «Почты России», трекинг будет присвоен всем почтовым отправлениям в РФ с 10 августа. Благодаря штрих-коду как покупатель, так и продавец смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. В феврале этого года интернет-площадка уже обязала продавцов маркировать товары дороже двух долларов. Сейчас нововведения касаются товаров дешевле этой суммы. Таким образом, больше нерегистрируемых отправлений из Китая не будет. Правила касаются всех, но первопроходцем, по данным национальной почтовой службы, станет именно Россия.

Теперь товары будут приходить за 6-10 дней от момента сдачи заказа в почтовом отделении Гонконга, обещает заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. Он добавил, что предприятие только приветствует такое решение одного из крупнейших интернет-магазинов.

Напомним, с 1 января 2017 года все международные незарегистрированные отправления весом до двух килограммов сначала доставляют в сортировочный центр Мирный. Доставку это замедляет, но «Почта России» меняла правила обработки посылок как раз для того, чтобы увеличить количество регистрируемых пакетов. Новая инициатива ФГУПа и AliExpress позволит почтовой службе не только заработать на отправителях, желающих избежать Мирного, но и в будущем проконтролировать получение НДС с иностранных интернет-магазинов.