Крестный ход по Невскому проспекту подорожает почти на полмиллиона

Комитет по культуре Петербурга объявил тендер на подготовку и организацию мероприятий ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и дню Ништадтского мира (1721 год). Праздник отмечается Русской православной церковью ежегодно 12 сентября.

Как сообщили «Фонтанке» 11 июля чиновники, в перечне заданий – организация и проведение молебна, военного парада с участием оркестра, выступления хорового коллектива, трансляция крестного хода по Невскому проспекту и литургии. Также участники конкурса должны предоставить эскизы тематического оформления праздничного пространства, подготовить пресс-релизы и тексты обращений к жителям и гостям города о предстоящем событии.

Бюджет мероприятия составляет 1,5 млн рублей, это дороже на 400 тысяч, чем в прошлом году, и на 800 тысяч, нежели в 2015-м. Год назад в комитете по культуре объясняли подорожание необходимостью дополнительно купить станки для хора и организовать два экрана для трансляции http://www.fontanka.ru/2016/08/03/141/ . В этом году чиновники сообщили, что удорожание связано с увеличением стоимости аренды технических средств и оборудования, используемых для проведения мероприятия: сценических конструкций, звукового и светового оснащения.

Напомним, что шествия из Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры по Невскому проспекту проводятся с 2012 года. Дореволюционную традицию крестного хода по главной магистрали города возродили по инициативе властей Северной столицы.