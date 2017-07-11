Setl Group в 5 раз увеличил объемы ввода в первом полугодии 2017 года

Холдинг SetlGroup в первом полугодии 2017 года ввел в эксплуатацию 232,08 тыс. кв. м недвижимости, что в почти в 5 раз превосходит показатели аналогичного периода 2016 года. Открыты продажи квартир продаваемой площадью 563,15 тыс. кв. м – в два раз больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Среди сданных объектов Setl Group – первая и вторая очередь масштабного проекта «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга, ЖК «Мироздание» на Петроградской стороне, корпуса 2.1, 2.2, 2.3 первого дома ЖК «Невские паруса» в Невском районе, а также дом 8 в ЖК «Лето» в городе Светлогорск Калининградской области.

В первом полугодии Setl Group вывел на рынок вторую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове, жилой комплекс премиум-класса «Петровский. Квартал на воде», а также элитный жилой дом «VictoryPlaza» на улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга. Открыты продажи в новых корпусах в проектах комфорт-класса: ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе и ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стартовали продажи квартир в новых домах в ЖК «Невские паруса» в Невском районе, ЖК «GreenЛандия» у метро Девяткино, а также в квартале «Лондон» в составе микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Выведены на рынок квартиры в новом проекте комфорт-класса «МореОкеан» от Setl City, который реализуется в Приморском районе города. В Калининграде и области открыты продажи в новых домах ЖК «Олимпия», «Стерео» и LakeCity.

Отметим, что в 2016 году холдинг SetlGroup занял первое место в России по объему ввода жилья в эксплуатацию, опередив всех столичных и петербургских девелоперов. В прошлом году компания сдала почти 1 млн. кв. м жилой недвижимости.

Справка о компании Setl City