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Общество
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11.07.2017 16:13

Опрос: 90% россиян задерживаются на работе, треть - каждый день

Только один из десяти россиян всегда уходит с работы вовремя. Остальные — остаются.

По данным июньского опроса Роструда, в котором приняли участие 2000 человек, 32% опрошенных ответили, что постоянно задерживаются на работе, 30% – задерживаются редко (1 – 2 раза в месяц), 28% – часто (1 – 2 раза в неделю).

Не все работодатели компенсируют задержки своим сотрудникам. 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку, восьми процентам работников лишние часы на работе возвращают в виде отгула, и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.

Более 40% респондентов сообщили, что не против задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

Справка:

Порядок оплаты сверхурочной работы прописан в ст.152 Трудового кодекса Российской Федерации. Так, за первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Если работодатель не исполняет данное требование работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, в том числе через портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».


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Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
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