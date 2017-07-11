Опрос: 90% россиян задерживаются на работе, треть - каждый день

Только один из десяти россиян всегда уходит с работы вовремя. Остальные — остаются.

По данным июньского опроса Роструда, в котором приняли участие 2000 человек, 32% опрошенных ответили, что постоянно задерживаются на работе, 30% – задерживаются редко (1 – 2 раза в месяц), 28% – часто (1 – 2 раза в неделю).

Не все работодатели компенсируют задержки своим сотрудникам. 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку, восьми процентам работников лишние часы на работе возвращают в виде отгула, и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.

Более 40% респондентов сообщили, что не против задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.