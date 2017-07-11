Петербургские юниоры с инвалидностью вернулись с медалями с международных турниров

Петербургские спортсмены с инвалидностью приняли участие в составе российской сборной в международных соревнованиях, прошедших в Польше и Венгрии, и вернулись с медалями.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в Варшаве состоялось первенство мира по фехтованию на колясках среди юношей и девушек, проводимое под эгидой Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS). Спортсмены выступали в двух возрастных группах – до 17 лет и до 23 лет.

Наша команда никому не оставила шансов на лидерство. Молодежь завоевала 8 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Санкт-Петербург представили Вадим Щербаков (до 23 лет) и Олег Гавриленков (до 17 лет). Олегу Гавриленковуудалось принести в копилку страны два золота (рапира и шпага).

В России паралимпийское фехтование начало развиваться лишь в 2005 году, отметили в «ТОЧКЕ ОПОРЫ». В программу же паралимпийских игр этот вид спорта входит с самых первых летних соревнований в Риме (1960 год). Спортсмены фехтуют сидя на закрепленных колясках на расстоянии вытянутой руки с оружием (рапирой, саблей или шпагой).

А в Будапеште прошел чемпионат Мира среди юниоров с нарушением зрения по голболу. Десять команд боролись за медали среди юношей и девять сборных среди девушек. Россия была представлена в обеих категориях. Молодые люди завоевали бронзу, а девушки серебро, уступив лишь команде из Австралии со счетом 6:9. В составе сборной была представительница Ленинградской области – Яна Иноземцева.

Голбол был изобретен в 1946 году с целью реабилитации слепых ветеранов Второй мировой войны. Впервые этот вид спорта был представлен на Паралимпийских Играх в 1976 году в Торонто. Суть игры заключается в том, чтобы попасть мячом в ворота соперников, которые пытаются блокировать мяч своими телами. Колокольчики внутри мяча помогают игрокам сориентироваться в траектории его полета.