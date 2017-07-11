О смерти лидера ИГ сообщают иракское ТВ и сирийские правозащитники

Иракский спутниковый телеканал «Аль-Сумария» и сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщили о смерти лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Как пишет Meduza, «Аль-Сумария» сообщила о смерти аль-Багдади со ссылкой на неназванный источник в иракской провинции Ниневия. По данным телеканала, террористы ИГ сами объявили, что лидер группировки мертв, и пообещали в скором времени назвать имя его преемника.

Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что ей удалось подтвердить информацию о смерти аль-Багдади. Когда и при каких обстоятельствах он умер, не уточняется.

Агентство Amaq, которое обычно распространяет заявления от имени «Исламского государства», не сообщало о смерти лидера группировки.

В министерстве обороны США информацию о смерти аль-Багдади по-прежнему не подтверждают.

Напомним, 16 июня Минобороны России заявило, что Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В это время на совещании мог присутствовать Абу Бакр аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.