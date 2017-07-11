На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях

Setl Group в 5 раз увеличил объемы ввода в первом полугодии 2017 года

Холдинг SetlGroup в первом полугодии 2017 года ввел в эксплуатацию 232,08 тыс. кв. м недвижимости, что в почти в 5 раз превосходит показатели аналогичного периода 2016 года. Открыты продажи квартир продаваемой площадью 563,15 тыс. кв. м – в два раз больше, чем в первом полугодии 2016 года.