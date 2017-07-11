На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Празднуя «День семьи, любви и верности» жители и гости города Пушкина приняли участие в мастер-классах, «веселых стартах», конкурсах рисунка на асфальте. Завершился праздник запуском в небо воздушных шаров!
Семьи, занявшие призовые места, получили подарки от «Образцовых кварталов» – сертификаты на вкусное проведение семейного праздника в ресторанах-партнерах мероприятия.
Если Вы тоже цените радости семейной жизни и комфорт проживания в нашем зеленом районе, приглашаем посетить офис продаж ЖК «Образцовые кварталы».
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