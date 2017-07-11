В Петербурге подполковник ГУСБ признал вину в фальсификации доносов

В Петербурге завершено расследование дела подполковника Главного управления собственной безопасности МВД РФ Виталия Федосова о составлении ложных доносов от имени агентов. Его дело рассмотрят в особом порядке.

Как сообщили в Санкт-Петербургском городском суде, 11 июля поступило уголовное дело Федосова, обвиненного в мошенничестве с использованием служебного положения. На двухтомный материал наложен гриф «совершенно секретно».

Судя по сообщению Горсуда, Федосов признал вину в преступлении. Его дело содержит ходатайство о рассмотрении в особом порядке, который предусматривает согласие с обвинением.

По версии следствия, замначальника 17-го отдела «Запад» ГУСБ МВД Виталий Федосов имитировал агентские донесения, которые оплачивались из фонда МВД.

Подполковник содержится под домашним арестом с апреля 2017 года. Изначально он сидел в СИЗО, но по просьбе следствия был отпущен.

Непосредственный начальник подсудимого Юрий Тимченко арестован по делу о взятке 100 млн рублей от компании «Деловые линии». Знакомые Федосова проходят по другому делу, о получении 100 млн рублей за изменение меры пресечения участникам игорной деятельности.