В торговом центре Москвы экс-полицейский застрелил любовницу и себя

Москвич устроил стрельбу в столичном торговом центре на Алтуфьевском шоссе 11 июля. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте тело застреленной женщины и труп самого стрелка.



Как сообщила «Фонтанке» официальный представитель МВД России Ирина Волк, стрелок служил на разных должностях в органах внутренних дел. В сентябре прошлого года был уволен по выслуге лет. Наградное оружие у мужчины, по словам Волк, имеется с 2011 года.

Сейчас следователи разбираются в причинах ЧП на Алтуфьевском шоссе. По данным СМИ, экс-полицейский вошел в центр и несколько раз выстрелил в женщину, с которой у него была любовная связь.