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11.07.2017 15:21

Крымчанам хотят простить долги перед украинскими банками

Власти Крыма и Севастополя смогут «обнулять» долги по кредитам, которые жители полуострова взяли в банках Украины до присоединения к России. Лимит "прощения" составляет 5 млн рублей.

Как сообщается на официальной странице Госдумы в «ВКонтакте», парламентский комитет по финансовому рынку 11 июня рекомендовал нижней палате принять изменения в законопроект о долгах жителей Крыма в первом чтении. Речь идёт о кредитах, которые украинские финансовые организации выдали жителям полуострова до 16 марта 2014 года (тогда он вошел в состав РФ).

Согласно документу, местные власти смогут принять республиканский закон, который определит, как и на основании чего заёмщикам будут прощать долги. Также во владение Крыма и Севастополя перейдёт Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Он будет работать напрямую с Федеральной службой судебных приставов. Предполагается, что участие граждан в процессе не понадобится, что избавит их от бумажной волокиты.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, законопроект внесли в Госдуму по прямому поручению президента Путина. По его словам, если поправки примут, Госсовет Крыма примет решение о прощении «долгов, кредитов, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами в сумме до 5 млн рублей».

По данным главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, в настоящее время арестовано имущество 50 местных фирм, что парализовало их предпринимательскую деятельность.

«После принятия решения взыскать с крымчан эти долги будет невозможно ни украинским, ни российским юридическим лицам, которые перекупили права требования этих долгов», – уточнил Аксёнов.

 


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