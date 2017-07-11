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11.07.2017 15:03

СМИ: ФСИН снова требует отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказания обратилась в Симоновский суд Москвы с ходатайством о замене условного наказания оппозиционному политику Алексею Навальному на реальное.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев 11 июля. По его словам, заявлением ФСИН зарегистрировано, но пока процессуальное решение по нему не принято. Суд вправе как принять его к рассмотрению, так и отказаться, обосновав свою позицию.

В самом ведомстве пока не комментируют свою инициативу.

Навальный на середину 2017 года имеет в своем «багаже» два условных срока.

В декабре 2014 года он был осужден вместе с братом по так называемому делу «Ив Роше». Суд посчитал доказанным, что братья похитили у косметической компании 26 миллионов рублей по договорам транспортно-логистических услуг. Олег и Алексей получили по три года. Только первый – реального, а второй – условного срока.
В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова, повторно рассмотрев дело, приговорил оппозиционера к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 500 тыс. руб. Кировский областной суд в мае оставил приговор в силе.

Угроза изменить условный срок на реальный не в первый раз высказывается ФСИН. В 2016 году суд отказался удовлетворять ходатайство ведомства, которому не нравились нарушения правил поведения на испытательном сроке. Также, как сообщали его соратники, пока Навальный сидел в спецприемнике за организацию несанкционированной акции 12 июня, его навещали сотрудники службы с подобными угрозами. По мнению должностных лиц, два административных наказания за год – достаточный для этого повод.


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