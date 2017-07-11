Банкир Гительсон не явился на допрос к следователям

Следователи петербургского управления СКР не дождались на допрос экс-главу банка «ВЕФК». На разговор по новому, уже третьему по счету, уголовному делу Александра Гительсона ждали 11 июля. Вместо него явился защитник.

Следователи считают, что с марта 2007 года по октябрь 2008-го, будучи председателем совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», Гительсон похитил из банка более 20 млрд рублей. В этом ему помогал его заместитель Иван Бибинов. Деньги были выведены под предлогом кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.

В мае 2015 года Бибинова осудили на 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет. «Отцу» корпорации тоже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он скрылся от органов на территории Австрии. Только в июне этого года в петербургское управление СКР пришло согласие Федерального министерства юстиции Австрии на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.

Как стало известно «Фонтанке», банкира вызвали на допрос на 14:00 11 июля. Вместо него к следователям на набережную Мойки прибыл представитель Гительсона.

Напомним, полтора месяца назад банкир вышел на свободу из колонии в Металлострое. Там Гительсон находился после того, как в 2015 году его осудили за мошенничество с депозитом правительства Ленобласти в 1,2 млрд рублей. Позже Колпинский райсуд Петербурга увеличил наказание. К трем годам добавил 2 года 2 месяца за украденные 500 млн у депутата Госдумы Музыкаева. В стране вышедший на свободу экс-глава ВЕФКа не остался.