Как Милонова из духовной семинарии выгнали

Депутат Виталий Милонов отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии. Борьба с грудными имплантатами, ЛГБТ и саентологами не оставили депутату Госдумы времени на духовную учебу.

В июле ректорат Санкт-Петербургской духовной академии издал указ об отчислении депутата Государственной думы Виталия Милонова из вуза. «Он не сдал ни одного экзамена и на учебе не появлялся», – отметили в администрации. «Фонтанка» узнала у однокурсников депутата, что отвлекло его от учебы.

В начале июня в Санкт-Петербургской духовной академии закончилась сессия. Первокурсники сдавали риторику, историю древней церкви, русский. Всего – порядка 8 экзаменов. Сдали не все.

«Учеба напряженная», – отзываются семинаристы. В июле в ректорате выпустили первые приказы об отчислении. Среди тех, кого выгнали за неуспеваемость, оказался студент заочного отделения, петербургский депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

«Он к нам поступил, но так и не начал учебу», – отмечают в администрации церковного вуза.

Однокурсники Милонова рассказали «Фонтанке», что видели его на вступительных испытаниях в июле 2016-го .

«Он общался на собеседовании с архиереем, был на собрании по учебному процессу. Больше – не видел и не общался. Человек он занятой, да и у меня к нему никаких вопросов не было», – рассказал «Фонтанке» будущий церквонослужитель Кирилл.

Другой однокурсник депутата утверждает, что искал встречу с известным ЛГБТ-борцом:

«Видел его на вступительных, а на сессии и на установочных лекциях – нет. Но очень интересно пообщаться было бы и не только мне. Все знают, что он у нас числился в однокурсниках», – рассказал Иван.

По его словам, учеба в семинарии – не из легких. Во-первых, до сессии нужно сдавать тесты, писать реферат, затем стараться попадать на установочные лекции, это при том, что многие – из других городов.

«В целом мы, конечно, все вместе редко встречаемся, в основном видимся на экзаменах и на богослужебной практике, она – 10-15 раз в год. Может быть, Милонов был не в моей группе, но на богослужениях я его тоже не видел», – добавил студент.

Кстати, Иван до семинарии учился на водителя трамвая. Также среди однокурсников Милонова – в прошлом директор по вещанию радио «Балтика» Герман Янушпольский. Среди жителей других регионов – послушник с Валаама, иеромонах Василиск из Абхазии, монах с горы Афон Василий. Ездят на сессию из Архангельска, Саян, Тихвина, Вятки, Петрозаводска и других.

Сама по себе программа заочного отделения не аккредитована, как светская в профильных ведомствах, и имеет исключительно церковную направленность.

«Без этого образования сейчас не принято рукополагать в сан церковнослужителя», – поясняют в петербургской епархии.

«Фонтанка» спросила Милонова, как обстоят дела с его учебой, однако тот сначала бросил трубку, заявив, что журналисты вмешиваются в его личную жизнь, а затем сообщил, что еще не в курсе, отчислили ли его или нет.

«Ну, не сдал несколько экзаменов. Есть хвосты, сдам – так сдам, не сдам – переведусь в другое место. Конечно, тяжело совмещать обучение. Но я надеюсь, что еще получится досдать экзамены», – сообщил он в пятницу, 7 июля.

При этом депутат не смог ответить, по каким именно предметам он учит билеты и сколько всего экзаменов ему осталось. Спустя несколько дней парламентарий перезвонил и сообщил, что не договорился с администрацией вуза о досдаче предметов и теперь заберет документы из академии.

«Сессия выдалась на заседание Думы. Нас не отпускают на учебу и не дают учебные отгулы. Говорят, что, если учитесь, то совмещайте это с работой так, чтобы не пропускать ее».

Милонов намерен продолжить образование в Москве – восстановится в один из столичных духовных вузов.

«Я там уже учился, в каком из учреждений, – не скажу, это моя личная жизнь, но, как сдам сессию, обещаю показать зачетку».

«Фонтанка» присмотрелась к тому, что помимо заседаний могло помешать депутату сдать экзамены и изучать богословие. Так, не менее трех раз депутат посещал Донецкую область, где до сих неспокойно. Законотворец порядка 10 раз выкладывал фотографии в обмундировании и с автоматом.

Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov) Апр 22 2017 в 12:09 PDT

Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov) Июн 2 2017 в 2:55 PDT

Помимо войны мешали учиться Милонову женщины, – в начале июля он даже обратился к главе Минздрава России Веронике Скворцовой с предложением о полном запрете рекламы грудных имплантатов и заодно попросил немецкую церковь отлучить канцлера Ангелу Меркель за связь с сатаной. Также депутат требовал отменить выступление известного британского эволюционного биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза на фестивале Geek Picnic, а еще пытался ввести уголовную ответственность за занятие магией. Помимо этого Милонов требовал ускорить реновацию Петербурга по типу московской, боролся с выставкой Яна Фабра в Эрмитажа, внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение запрета на регистрацию в соцсетях для пользователей младше 14 лет, и требовал запретить саентологов. Это, конечно, важнее духовного образования.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»