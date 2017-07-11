Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
Правительство РФ утвердило новый порядок льготного автокредитования. Теперь помимо скидки по кредитной ставке в размере 6,7% граждане кредитующиеся могут снизить сумму займа еще на 10%. Это касается тех, кто участвует в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». У каждой из них есть определенные требования. Пройдите наш тест и проверьте, положена ли вам скидка на новое авто. Запаситесь ручкой и считайте "плюсы" и "минусы".
1 У вас есть водительские права?
Да +
Нет -
2 Собираетесь покупать российский автомобиль?
Только наше, отечественное! +
Не обязательно, иномарки в России тоже собирают +
Хороших машин в России не делают –
3 Собираетесь участвовать в льготной программе несколько раз?
Да, пока есть возможность, хочу купить два авто по льготной ставке –
Нет, с одним бы кредитом расплатиться +
4 4. На какой срок хотите взять кредит?
Лет на 5, чтобы ежемесячные платежи были поменьше –
Года за 3 расплачусь +
Справлюсь за год. Чем раньше отдам, тем лучше +
5 Первоначальный взнос платить будете?
Да, а как по-другому? +
Нет, вроде и без него можно +
6 Есть ли у вас несовершеннолетние дети?
Да, один -
Один совершеннолетний, один несовершеннолетний -
Да, двое и более несовершеннолетних +
7 Вы приобретаете автомобиль впервые?
Нет, это будет не первая моя машина –
Да, никогда до этого не покупал автомобиль +
У меня была машина ранее, но я ее не покупал, а получил по наследству +
Теперь подсчитайте свои ответы, чтобы определить, подходите ли вы для программы льготного кредитования и, если да, то для какой именно:
В первых пяти вопросах есть "-" : Льготного автокредита вам не дадут. Копите или пользуйтесь предложениями банков без льгот.
Первые пять "+": Поздравляем, вам положен льготный автокредит! Но без скидки в 10% – ее получат только родители несовершеннолетних детей и те, кто покупает машину впервые.
Первые шесть "+" : Дети – цветы жизни, а вы – полноправный участник программы «Семейный автомобиль». Поздравляем!
Первые пять и седьмой "+": Автокредит со скидкой в 10% – ваш вариант. Если вы точно никогда раньше не покупали машину – собирайте документы и бегом в банк.
Все "+" : Льготный автокредит вы, без сомнения, получить можете. И скидку в 10% – тоже. По-хорошему, вам бы вообще участвовать в обеих программах сразу и получить скидку в 20%. Но юристы говорят, что это, скорее всего, невозможно – льготный автокредит оформляется в виде одного официального договора по одной из программ.
Справка:
Участвовать в программе льготного автокредитования может любой гражданин России. По ней, покупатель получает скидку по кредитной ставке в размере 6,7%. Кроме того, участники программ «Семейный автомобиль» (родители двух и более несовершеннолетних детей) и «Первый автомобиль» (те, то покупает авто впервые) получают дополнительную сидку в 10%. А участники программ «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» могут снизить сумму займа на покупку техники для сельскохозяйственных и предпринимательских нужд на 12,5%.
Автомобиль, который приобретается по программе льготного кредитования, должен быть собран на территории России, а его стоимость должна быть не выше 1 млн 450 тыс рублей. Срок кредита составляет не более 36 месяцев (3 лет). Первоначальный взнос не обязателен, а при желании в сумму займа также можно включить страховку КАСКО. Еще одно обязательное условие – участник должен иметь водительские права и подписать обязательство, что больше не будет покупать авто по льготным программам до конца года. Это как раз тот срок, на который рассчитана программа.