Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?

7 Вы приобретаете автомобиль впервые?

Нет, это будет не первая моя машина –



Да, никогда до этого не покупал автомобиль +



У меня была машина ранее, но я ее не покупал, а получил по наследству +

Теперь подсчитайте свои ответы, чтобы определить, подходите ли вы для программы льготного кредитования и, если да, то для какой именно:



В первых пяти вопросах есть "-" : Льготного автокредита вам не дадут. Копите или пользуйтесь предложениями банков без льгот.

Первые пять "+": Поздравляем, вам положен льготный автокредит! Но без скидки в 10% – ее получат только родители несовершеннолетних детей и те, кто покупает машину впервые.

Первые шесть "+" : Дети – цветы жизни, а вы – полноправный участник программы «Семейный автомобиль». Поздравляем!

Первые пять и седьмой "+": Автокредит со скидкой в 10% – ваш вариант. Если вы точно никогда раньше не покупали машину – собирайте документы и бегом в банк.

Все "+" : Льготный автокредит вы, без сомнения, получить можете. И скидку в 10% – тоже. По-хорошему, вам бы вообще участвовать в обеих программах сразу и получить скидку в 20%. Но юристы говорят, что это, скорее всего, невозможно – льготный автокредит оформляется в виде одного официального договора по одной из программ.