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16:52 11.07.2017
Авто

Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?

Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
Светлана Холявчук/Интерпресс

Правительство РФ утвердило новый порядок льготного автокредитования. Теперь помимо скидки по кредитной ставке в размере 6,7% граждане кредитующиеся могут снизить сумму займа еще на 10%. Это касается тех, кто участвует в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». У каждой из них есть определенные требования. Пройдите наш тест и проверьте, положена ли вам скидка на новое авто. Запаситесь ручкой и считайте "плюсы" и "минусы".

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11.07.2017 16:23
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Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
  1. У вас есть водительские права?
  2. Собираетесь покупать российский автомобиль?
  3. Собираетесь участвовать в льготной программе несколько раз?
  4. 4. На какой срок хотите взять кредит?
  5. Первоначальный взнос платить будете?
  6. Есть ли у вас несовершеннолетние дети?
  7. Вы приобретаете автомобиль впервые?

1 У вас есть водительские права?

Да    +

Нет   -

2 Собираетесь покупать российский автомобиль?

Только наше, отечественное!   +

Не обязательно, иномарки в России тоже собирают   +

Хороших машин в России не делают   –

3 Собираетесь участвовать в льготной программе несколько раз?

Да, пока есть возможность, хочу купить два авто по льготной ставке –

Нет, с одним бы кредитом расплатиться +
 

4 4. На какой срок хотите взять кредит?

Лет на 5, чтобы ежемесячные платежи были поменьше   –

Года за 3 расплачусь   +

Справлюсь за год. Чем раньше отдам, тем лучше   +

5 Первоначальный взнос платить будете?

Да, а как по-другому?   +

Нет, вроде и без него можно   +

6 Есть ли у вас несовершеннолетние дети?

Да, один   -

Один совершеннолетний, один несовершеннолетний   -

Да, двое и более несовершеннолетних   +

7 Вы приобретаете автомобиль впервые?

Нет, это будет не первая моя машина   –

Да, никогда до этого не покупал автомобиль   +

У меня была машина ранее, но я ее не покупал, а получил по наследству   +

Теперь подсчитайте свои ответы, чтобы определить, подходите ли вы для программы льготного кредитования и, если да, то для какой именно:


В первых пяти вопросах есть "-" : Льготного автокредита вам не дадут. Копите или пользуйтесь предложениями банков без льгот.

Первые пять "+":  Поздравляем, вам положен льготный автокредит! Но без скидки в 10% – ее получат только родители несовершеннолетних детей и те, кто покупает машину впервые.
Первые шесть "+" : Дети – цветы жизни, а вы – полноправный участник программы «Семейный автомобиль». Поздравляем!
Первые пять и седьмой "+":  Автокредит со скидкой в 10% – ваш вариант. Если вы точно никогда раньше не покупали машину – собирайте документы и бегом в банк.
Все "+" : Льготный автокредит вы, без сомнения, получить можете. И скидку в 10% – тоже. По-хорошему, вам бы вообще участвовать в обеих программах сразу и получить скидку в 20%. Но юристы говорят, что это, скорее всего, невозможно – льготный автокредит оформляется в виде одного официального договора по одной из программ.

Справка:

Участвовать в программе льготного автокредитования может любой гражданин России. По ней, покупатель получает скидку по кредитной ставке в размере 6,7%. Кроме того, участники программ «Семейный автомобиль» (родители двух и более несовершеннолетних детей) и «Первый автомобиль» (те, то покупает авто впервые) получают дополнительную сидку в 10%. А участники программ «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» могут снизить сумму займа на покупку техники для сельскохозяйственных и предпринимательских нужд на 12,5%.

Автомобиль, который приобретается по программе льготного кредитования, должен быть собран на территории России, а его стоимость должна быть не выше 1 млн 450 тыс рублей. Срок кредита составляет не более 36 месяцев (3 лет). Первоначальный взнос не обязателен, а при желании в сумму займа также можно включить страховку КАСКО. Еще одно обязательное условие – участник должен иметь водительские права и подписать обязательство, что больше не будет покупать авто по льготным программам до конца года. Это как раз тот срок, на который рассчитана программа.

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