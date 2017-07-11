Лукашенко: Настало время Белоруссии во весь голос заявить о себе на мировой арене

Белоруссия должна во весь голос заявлять о себе на мировой арене ради укрепления суверенности Минска. Об этом на совещании 11 июля заявил своим подчиненным президент страны Александр Лукашенко.

«Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность по-новому – более масштабно и наступательно. Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене», — цитирует национального лидера «БелТА».

При этом президент подчеркнул, что активнее продвигать и защищать свои национальные интересы Минску необходимо не из-за «каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить суверенное и независимое государство» – прежде всего, укрепить экономически.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для страны принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними.