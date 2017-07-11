Прокуратура выяснит, отправят ли инвалида-колясочника из Москвы за решётку

Прокуратура Москвы разберётся, можно ли оспорить приговор суда, отправившего москвича на инвалидной коляске в тюрьму на 4 с половиной года.

Как сообщает пресс-служба ведомства 11 июня, поручение о проверке направила Генеральная прокуратура РФ. Исполнение поручения контролирует столичный прокурор.

Ранее сегодня секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева заявила СМИ, что инвалид первой группы Антон Мамаев, которого осудили за разбойное нападение, получил реальный срок, потому что Уголовный кодекс России не позволяет назначить за такое преступление наказание, не связанное с лишением свободы.

Тимирязевский районный суд Москвы осудил инвалида первой группы, страдающего редким заболеванием, за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ) в июне. Случай получил резонанс.