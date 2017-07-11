Ремонт поликлиники военного городка в Петербурге закончился уголовным делом

Два военных инженера подозревается в превышении должностных полномочий при ремонте фасада ведомственной поликлиники в Петербурге. Они подписали документы, не проверив качество работ.

Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры 11 июля, нарушение было выявлено в ходе проверки военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона монтажа фасада медицинского стационара военного городка №59. По документам, подписанным старшим инженером-инспектором регионального управления ФКП «Управление заказчика капитального строительства» и инженером регионального управления АО «Главное управление обустройства войск», субподрядчик ООО «Гранд» выполнил работы в срок и качестве. В реальности фирма использовала не предусмотренные техзаданием крепежные элементы, что в перспективе могло создать проблемы при эксплуатации. В надзорном ведомстве уверены: подписывая акты сдачи-приемки работ, инженеры это знали. А на основании их подписей компания получила 21,6 млн рублей.

Свои наработки прокуроры передали в военное следствие, которое возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) .