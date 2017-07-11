У «Звездной» построят новый ЖК на 1300 квартир

Застройщик Seven Suns Development, входящий в топ-5 по Петербургу, 11 июля запускает продажи в ЖК комфорткласса «Светлый мир «Жизнь…» в Московском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, первая очередь проекта включает в себя возведение двух жилых корпусов переменной высотности от 14 до 24 этажей, в которых разместится 1279 квартир. В рамках последующих этапов будут построены еще два дома, многоуровневый паркинг на 522 машино-места, а также коммерческая инфраструктура, в том числе большой торговый центр. В целом проект предусматривает возведение свыше 113 тысяч кв. м жилья.

Квартал строится у пересечения Московского шоссе и улицы Ленсовета, недалеко от станции метро «Звездная». Сейчас на объекте ведется разработка котлована и сваебойные работы, реконструкция инженерных сетей. Первая очередь квартала будет введена в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года.

Напомним, компания уже осваивает 12 гектаров территории на намывных землях Васильевского острова, где строит ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…». Первая очередь квартала уже заселена. Следующие дома сдаются в 3-м и 4-м кварталах текущего года и в 2019 году. Еще два жилых комплекса девелопер возводит на улице Крыленко и на Приморском шоссе.