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14:34 11.07.2017
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11.07.2017 14:04

Задержан мужчина, кидавшийся с ножом на людей на проспекте Ветеранов

Агрессивного приезжего из Средней Азии нашли по горячим следам в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии 11 июля, в понедельник сотрудники ведомства получили сообщение о том, что на проспекте Ветеранов у дома №28 неизвестный угрожает прохожим убийством. Молодого человека на месте не обнаружили, но ушёл он недалеко – до дома №12.

При задержании 22-летний мужчина бросился с ножом на одного из сотрудников вневедомственной охраны. Злоумышленник был обезоружен и задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел – по фактам угрозы убийством и сопротивления сотрудникам Росгвардии.


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07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
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03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
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