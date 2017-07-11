Задержан мужчина, кидавшийся с ножом на людей на проспекте Ветеранов

Агрессивного приезжего из Средней Азии нашли по горячим следам в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии 11 июля, в понедельник сотрудники ведомства получили сообщение о том, что на проспекте Ветеранов у дома №28 неизвестный угрожает прохожим убийством. Молодого человека на месте не обнаружили, но ушёл он недалеко – до дома №12.

При задержании 22-летний мужчина бросился с ножом на одного из сотрудников вневедомственной охраны. Злоумышленник был обезоружен и задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел – по фактам угрозы убийством и сопротивления сотрудникам Росгвардии.