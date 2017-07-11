Переезд без подготовки: миф или реальность

Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.

Расчет на дому

Одна из наиболее распространённых бесплатных услуг, предлагаемых компаниями-перевозчиками – выезд менеджера на дом. Он оценит объем имущества, технические условия, произведет расчет стоимости и даст все необходимые консультации. Это избавит вас от долгих телефонных разговоров и необходимости диктовать полный список перевозимого имущества.

Упаковка вещей

Упаковочные материалы продаются во многих строительных магазинах, но не всегда нужного качества. Понять, какая упаковка нужна для переезда и в каком количестве, зачастую непросто. Чтобы избавить клиента от этих забот, компании-перевозчики предлагают собственный упаковочный материал. При заказе переезда менеджер запланирует подходящую упаковку, опытные сотрудники привезут материалы с собой и на месте упакуют все вещи и мебель в специальные пленки, коробки или картон.

«Деликатный переезд»

Переезд «под ключ»

«В день переезда к вам приедут специалисты, которые разберут и упакуют мебель, погрузят в автомобиль, а в новой квартире всё соберут и расставят по местам. Вам пришлось бы потратить на сборы несколько дней, а наши сотрудники справятся за несколько часов, – рассказывает представитель компании «Деликатный переезд». – Главное, что услуга «переезд под ключ» сегодня вполне доступна, так что стоит попробовать». При желании можно попросить специалистов полностью упаковать личные вещи, снять картины, люстры и даже сделать уборку. Заказывать эти работы в разных компаниях неудобно, ведь придется стыковать время работы их сотрудников, заполнять многочисленные документы. Универсальные специалисты одной компании сделают все гораздо быстрее и качественнее, и переезд действительно станет приятным событием для новоселов!