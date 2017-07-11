Депутаты обжаловали отказ ЗакСа проводить референдум по статусу Исаакия

Депутаты петербургского парламента Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Максим Резник обратились в Октябрьский районный суд. В исковом заявлении оппозиционеры оспаривают постановление городского законодательного собрания об отказе в проведении референдума по статусу музейного комплекса «Исаакиевский собор».

Об этом 11 июля «Фонтанке» рассказал Вишневский.

«Мы указали на то, что в постановлении ЗакСа не приводится ни слова о том, почему вопрос, поставленный нами, не соответствует закону. Да, есть юридическое заключение, но оно не является основанием для отказа, решение принимают депутаты, но оно должно быть обоснованным», – пояснил парламентарий. Он отметил, что городская избирательная комиссия сегодня принимает формальное решение об отказе в регистрации инициативной группы. Это действо избирком обязан выполнить после отказа ЗакСа проводить референдум.

Напомним, что ЗакС отказал оппозиционным депутатам в проведении референдума по статусу Исаакиевского собора 28 июня.

Представители оппозиционных фракций предлагали задать вопрос горожанам: «Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собора преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), собора во имя первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

По мнению парламентского большинства и юрслужбы ЗакСа, представленные инициативной группой вопросы для референдума противоречат законодательству. В частности, законотворцы уверены, что вопросы передачи госсобственности религиозным организациям находятся в ведении Российской Федерации, то есть не могут быть предметом референдума субъекта РФ. Кроме того, депутаты сочли, что «государственные музеи» могут быть разных статусов – региональные и федеральные, а в вопросе не уточняется, о каких музеях идёт речь. Также они сочли неопределенным и отсутствующим в законодательстве понятие «возможность проведения религиозных обрядов и церемоний». Как считают юристы ЗакСа и депутаты, из-за этого правового пробела остаётся неясным, какой орган должен обеспечить проведение религиозных обрядов.