Связанные с Мединским структуры заподозрили в сговоре о закупках Минкульта

Структуры, близкие к Владимиру Мединскому, заработали на госзакупках Министерства культуры 106,3 млн руб., выяснил антикоррупционный центр партии «Яблоко». Эксперты пожаловались в ФАС на картельный сговор.

Как рассказал РБК замруководителя центра Алексей Карнаухов, с 2014 года госзаказы на организацию ряда фестивалей и конференций Минкультуры делили между собой связанные друг с другом четыре компании, которые в общей сложности заработали 106,3 млн рублей. Компании могут быть аффилированы с бывшими бизнес-партнерами и родственниками министра культуры Владимира Мединского, считают юристы центра.

В ФАС сообщили, что обращение «Яблока» пока не получили.