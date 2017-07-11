«Ростелеком»: Банки введут биометрическую идентификацию в 2018-м

Российские банки начнут полноценное внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов в следующем году.

Как передает РБК, об этом рассказал Иван Беров, директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома», который выступает подрядчиком по созданию в России Единой биометрической системы. По его словам, Минкомсвязь утвердила концепцию и «дорожную карту» по её созданию.

Согласно утвержденному плану проекта (до недавнего времени он носил название «Национальная биометрическая платформа»), испытания и выбор решений для него должны завершиться к середине октября 2017 года. К этому сроку банки, с которых и начнется внедрение биометрической системы, должны получить возможность тестировать регистрацию биометрических образцов. Все тесты должны завершиться до конца года. Дата полноценного запуска системы в 2018 году будет зависеть от готовности банков и законодательной базы, отметил представитель «Ростелекома».

Напомним, 10 июля Сбербанк запустил банкомат с системой идентификации клиента по лицу и выдачей денег без карты — пока только в Москве.