Испытания теплосетей превратили Столярный переулок в маленькую Венецию

Труба с горячей водой не прошла испытаний на прочность и плотность в Адмиралтейском районе Петербурга 11 июля. Переулок в центре города затопило.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», на незапланированный «канал», в который превратился Столярный переулок, местные жители пожаловались в 12:30. Течь аварийная бригада зафиксировала у дома №18. Дефектной оказалась 500-мм труба.

Теплоэнергетики уже локализовали разлившуюся воду и напомнили, что в районе сегодня проводят гидравлические испытания теплосетей. Профилактические мероприятия дают возможность вовремя обнаружить и отремонтировать слабые места трубопроводов, что избавит жителей от отсутствия тепла и горячей воды зимой.