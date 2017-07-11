Комитет по природопользованию: Городские радиометры не заметили утечки у Радиевого института

Утечка радиоактивных отходов, которая, по данным «Фонтанки», произошла в Радиевом институте на 2-м Муринском проспекте, осталась незамеченной приборами. Об этом заявил заместитель главы комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.

– Вопрос радиационного мониторинга находится в ведении федеральных организаций, в первую очередь Минатома. Городские радиометры на улицах Карбышева, 7, и на Профессора Попова, 48, не показали превышений. Пробы, отобранные федералами, тоже в пределах нормы, – сказал Серебрицкий.

Вопрос о том, зачем тогда институт решил строить саркофаг-укрытие на месте утечки, чиновник адресовал на федеральный уровень.

Напомним, 7 июля «Фонтанка» опубликовала документ, согласно которому в Радиевом институте с 2012 года знают об утечке из законсервированной системы сбора радиоактивных отходов. Опасные вещества оказались в почве и ушли дальше через грунтовые воды. Чтобы решить проблему, на месте ЧП в этом году возведут саркофаг-укрытие, как в Чернобыле.

10 июля депутат ЗакСа Надежда Тихонова возмутилась бездействием комитета по природопользованию и потребовала от прокуратуры разобраться в деле. Следом выступил Гринпис, который заявил о том, что таким опасным производствам, как Радиевый институт, не место в городской черте Северной столицы.