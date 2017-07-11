В ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском пострадали 12 человек

Двенадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом 11 июля на 865-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» в Красноярском крае, сообщает местное УГИБДД.

По предварительной версии, водитель автобуса выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».

Отметим, что столкновение автобуса и грузовика – один из самых страшных сценариев ДТП. В таких авариях бывает наибольшее число жертв и пострадавших. Так, 2 июля в Татарстане междугородный автобус столкнулся с попутным грузовиком, опрокинулся на дорогу и сгорел. Погибли 14 человек.