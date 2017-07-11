«Зенит» продал защитника Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро

Защитник футбольного клуба «Зенит» Вукашин Йованович в ближайшее время станет игроком французского «Бордо». Как уточняет L’Equipe, трансфер футболиста уже согласован.

Французы заплатят «Зениту» 3 миллиона евро в виде отступных.

20-летний Йованович подписал контракт с петербургской командой в феврале 2016 года. Ни разу не сыграл за основной состав «Зенита», в составе «Зенита-2» выходил на поле в 9 матчах.

Напомним, еще один игрок «Зенита» – бразильский полузащитник Маурисио – хочет покинуть команду. Он пытается договориться о расторжении контракта, чтобы продолжить карьеру в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.