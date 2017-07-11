Еще
14:35 11.07.2017
Пришлите свою новость!
14:33
Лукашенко: Настало время Белоруссии во весь голос заявить о себе на мировой арене
14:26
Прокуратура выяснит, отправят ли инвалида-колясочника из Москвы за решётку
14:15
Ремонт поликлиники военного городка в Петербурге закончился уголовным делом
14:08
У «Звездной» построят новый ЖК на 1300 квартир
14:04
Задержан мужчина, кидавшийся с ножом на людей на проспекте Ветеранов
13:51
Депутаты обжаловали отказ ЗакСа проводить референдум по статусу Исаакия
13:43
Связанные с Мединским структуры заподозрили в сговоре о закупках Минкульта
13:26
«Ростелеком»: Банки введут биометрическую идентификацию в 2018-м
13:24
Испытания теплосетей превратили Столярный переулок в маленькую Венецию
13:17
В ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском пострадали 12 человек
13:16
Комитет по природопользованию: Городские радиометры не заметили утечки у Радиевого института
13:11
«Зенит» продал защитника Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро
12:59
Дом Вячеслава Мальцева обыскивают под Москвой
12:51
На Ryanair пожаловались из-за рассадки вместе летящих пассажиров
12:47
Росгвардия готова подать в суд на авторов сетевых угроз своим бойцам
12:40
Школьница из Нижневартовска бежала в Петербург к возлюбленному и попала в приют
12:31
Навальный и Стрелков договорились о дебатах
12:22
В России зарегистрированы 4,3 млн владельцев оружия
12:13
В Парголово обнаружена свалка на 12 тысяч кубометров мусора
12:02
Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
11:58
Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову
11:38
Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах
11:32
Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
11:21
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
11:14
В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда
10:59
Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования
10:44
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
10:39
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
10:19
Две пассажирки Finnair покурили на борту на 40 тысяч батов
10:13
У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве
09:56
В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»
09:48
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
09:40
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
09:32
СМИ: Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании
09:24
Любителя школьников задержали в Рощино
09:14
16 человек погибли при крушении военного самолета в США
09:03
В Петербурге усилится ветер
08:55
Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции
08:45
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
08:37
Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры
08:29
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
08:21
Детский сад в Кемерово закрыли из-за радиации
08:13
Турция договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
08:05
В Володарском всю ночь тушили горевший дом
03:33
«Рыжая блондинка» назначила встречу на 3 O’Clock
03:17
На Новой Сцене Александринки наступит музыкальное лето
00:44
В Кузьмолово квадроциклы обменяли на копии поддельных паспортов
00:29
Минобороны раскритиковало сюжет украинских СМИ про «контрактника» Агеева
00:18
Движение в районе площади Островского перекроют из-за оперного фестиваля
00:01
КС решит, кто заплатит за переоценку кадастра
10/07
В Белом доме поддержали новый законопроект о санкциях против России
10/07
На Украине отказался работать лоукостер Ryanair
10/07
За неделю клещевые инфекции обнаружили почти у трех десятков петербуржцев
10/07
Минэнерго: Ситуация с турбинами Siemens не повлияет на строительство ТЭС в Крыму
10/07
В Петербурге таксист вернул забытую сумку с бриллиантами
10/07
Мировые цены на нефть растут
10/07
В Москве 18 человек пострадали при пожаре в ТРК «РИО»
10/07
На Таврической начался ремонт дороги
10/07
В Петербурге за полгода введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья
10/07
Арбитраж взыскал 3 млрд за поврежденный причал в Приморске
10/07
«Башнефть» не смогла отсудить деньги за исчезнувший бензин с охраны ЖД транспорта
10/07
По дороге из Волхова пропал один из лучших людей Петербурга
10/07
Siemens ищет виновника поставки в Крым таманских турбин
10/07
В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы
10/07
Пожар в трамвайном парке на Грибакиных локализовали
10/07
В Петербурге таксист выбросил пассажирку после отказа доплатить за скорость
10/07
Деревянный особняк на территории завода «Ильич» стал памятником регионального значения
10/07
На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк
10/07
Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину
10/07
Смольный в сентябре выставит городские рынки на торги
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
11.07.2017 13:11

«Зенит» продал защитника Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро

Защитник футбольного клуба «Зенит» Вукашин Йованович в ближайшее время станет игроком французского «Бордо». Как уточняет L’Equipe, трансфер футболиста уже согласован.

Французы заплатят «Зениту» 3 миллиона евро в виде отступных.

20-летний Йованович подписал контракт с петербургской командой в феврале 2016 года. Ни разу не сыграл за основной состав «Зенита», в составе «Зенита-2» выходил на поле в 9 матчах.

Напомним, еще один игрок «Зенита» – бразильский полузащитник Маурисио – хочет покинуть команду. Он пытается договориться о расторжении контракта, чтобы продолжить карьеру в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» продал защитника Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро
Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии
«Зенит» пытается уговорить «Спартак» купить Дзюбу
Желающим купить у «Зенита» Дриусси придется заплатить 80 млн евро
Уткин: Если бы Смолов нравился хозяину «Зенита» — он уже был бы в Питере
Защитник Фойт: «Зенит»? Я бы не хотел играть в России
Медведев утвердил национальный план по борьбе с допингом
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!
Золотой мальчик из Аргентины
Всегда на связи с SUP-настроением
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
Как Лещенко «Зенит» спасал
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
Первая победа Манчини
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Парголово обнаружена свалка на 12 тысяч кубометров мусора

фото с сайта instagram.com, пользователь a.kerzhakov11

Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.