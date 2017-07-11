Дом Вячеслава Мальцева обыскивают под Москвой

В доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в Подмосковье проходят обыски.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на помощника оппозиционного политика.

В середине апреля сообщалось, что суд арестовал Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве. Месяц назад, в июне, обыск в доме Вячеслава Мальцева под Москвой уже проводил следственный комитет. Тогда оппозиционер вместе с супругой был доставлен в полицию. В начале июля стало известно, что Мальцев уехал из России после того, как против него было возбуждено дело об экстремизме.