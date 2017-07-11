Дом Вячеслава Мальцева обыскивают под Москвой
В доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в Подмосковье проходят обыски.
Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на помощника оппозиционного политика.
В середине апреля сообщалось, что суд арестовал Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве. Месяц назад, в июне, обыск в доме Вячеслава Мальцева под Москвой уже проводил следственный комитет. Тогда оппозиционер вместе с супругой был доставлен в полицию. В начале июля стало известно, что Мальцев уехал из России после того, как против него было возбуждено дело об экстремизме.
Справка:
Вячеслав Мальцев известен своими националистическими взглядами. Из-за них, в частности, его появление в оппозиционном блоке вызвало в 2016 году скандал: когда он появился в стане партии «ПАРНАС», то треть руководства партии во главе с Ильей Яшиным и чуть позднее Владимиром Кара-Мурзой покинула партию. Многие члены партии раскритиковали лидера политической организации Михаила Касьянова за решение включить Мальцева в предвыборный список. Сам Касьянов заявил, что решение включить Мальцева в списки было верным, хотя он недоволен тем, что Мальцев приглашал на мероприятия партии националистов, которые «говорили не очень приятные вещи».