На Ryanair пожаловались из-за рассадки вместе летящих пассажиров

Купившие билеты на рейсы ирландского лоукостера Ryanair пассажиры атаковали перевозчика в соцсетях, пишет 11 июля британский таблоид Daily Mail. Недовольные клиенты утверждают, что во время распределения мест в салоне самолета система букинга специально рассаживает вместе летящих пассажиров на разные ряды.

Таким образом, подозревают авторы сообщений, авиакомпания пытается получить дополнительный доход от доплаты за выбор места. В некоторых случаях, пишут пассажиры, размер доплаты сравним с ценой на билет.

Глава службы маркетинга Ryanair Кенни Джейкобс заявил британскому филиалу газеты Metro, что разделение вместе летящих пассажиров происходит из-за процесса бронирования мест другими клиентами.

«Очень часто люди доплачивают, чтобы сидеть у окна, поэтому остальные места распределяются между креслами ближе к проходу», – сказал Джейкобс.

Флот Ryanair состоит из самолетов Boeing 737-800NG. В их салонах каждый ряд имеет шесть кресел. Аналогичный тип воздушного судна использует российская бюджетная авиакомпания «Победа», которая также неоднократно получала претензии о рассаживании членов семьи и друзей по разным концам самолета. Представители российского перевозчика при этом неоднократно опровергали информацию о преднамеренном рассаживании, называя ее домыслами. В «Победе» подчеркивали, что ребенок до 12 лет гарантированно получает место рядом с родителем или взрослым сопровождающим без дополнительной платы.