Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.

Также Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по всем ипотечным программам на 0,25- 1% годовых. Ставки на ипотеку на первичном рынке недвижимости в рамках совместных программ с застройщиками теперь составляют 10.25 – 10.75% годовых. Наибольшее снижение претерпели ставки по кредитам под залог имеющейся недвижимости – теперь они составляют от 14 до 14.5% годовых. Кроме того, на 0.5-0.75% снижены ставки на ипотеку без первоначального взноса. Клиент может взять кредит на покупку недвижимости на первичном рынке без первоначального взноса со ставкой 12% до регистрации собственности и 11.5% после.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»