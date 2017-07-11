Росгвардия готова подать в суд на авторов сетевых угроз своим бойцам

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ вступилась за сотрудников, которым в последнее время угрожают через Интернет. Ведомство готово встретиться с недоброжелателями лицом к лицу в суде.

Официальное обращение Росгвардии появилось на сайте ведомства утром 11 июля. Представители службы отмечают, что обвинения в адрес сотрудников в связи «с якобы имеющим место несоблюдением прав и законных интересов граждан, в особенности при выполнении обязанностей по охране порядка на общественно-политических мероприятиях, необоснованны».

«Отдельные граждане, пытающиеся привлечь к себе внимание под надуманным предлогом различного рода акций, как правило, провокационного характера, сознательно идут на подобные нарушения и забывают, что военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии стоят на страже закона и уполномочены действовать в рамках существующего федерального законодательства», – уверены в ведомстве.

Мало того, после этих акций эти граждане инициируют появление негативных публикаций, угрожают бойцам, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, заявляет Росгвардия. «Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в т.ч. именуя себя «борцами с коррупцией», – конкретизируют в службе.

Росгвардия готова к диалогу, но оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести и достоинства войск национальной гвардии и каждого бойца непосредственно.

Заявление появилось на фоне скандала с «визитом» силовиков в предвыборный штаб Навального в Москве, когда был избит дежуривший там волонтёр. Как уверяют активисты, молодой человек не оказывал сопротивления, но его продержали в штабе до утра и лишь потом вызвали скорую, которая зафиксировала сотрясение мозга. Тем не менее волонтёра отправили в суд, где оштрафовали за противодействие сотрудникам правоохранительных органов на 500 рублей.