Школьница из Нижневартовска бежала в Петербург к возлюбленному и попала в приют

Встретить любимого в Петербурге юной жительнице Ханты-Мансийского автономного округа помешали бдительные полицейские. Путешествие за три тысячи километров беглянка закончила в одном из местных приютов.

Как сообщает 11 июля пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, девушка 15 лет сама привлекла к себе внимание стражей порядка, когда попросила их найти украденное зарядное устройство для мобильного телефона. Узнав, что провод пропал в поезде Челябинск – Санкт-Петербург, полицейские попристальнее присмотрелись к несовершеннолетней заявительнице и её отсутствующему сопровождению.

Выяснилось, что точкой отправления был Нижневартовск, из которого путешественница, судя по всему, отправилась в Челябинск, где села на поезд до Петербурга. В неблизкий путь она пустилась в гордом одиночестве ради возлюбленного, который живёт в Северной столице. Родители решительной девушки полиции Нижневартовска известны своим злоупотреблением алкоголем – пропажу дочери они даже не заметили.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга решили не бросать юную девушку в опасности и определили её в приют, попросив коллег из Нижневартовска наказать проглядевших ребёнка родителей.