Навальный и Стрелков договорились о дебатах

Алексей Навальный согласился провести дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Как сообщается на сайте Навального 11 июля, договориться о дате и формате дебатов его штаб планирует в ближайшее время.

Стрелков пригласил оппозиционера к публичным дебатам в эфире «Рой ТВ» 5 июля.

Справка:

Стрелков занимал пост министра обороны самопровозглашённой ДНР в мае — августе 2014 года. После отставки он заявил о создании движения «Новороссия» для обеспечения жителей Донецкой и Луганской народных республик гуманитарной помощью.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный объявил в декабре 2016 года о своих намерениях баллотироваться на президентских выборах и опубликовал свою предвыборную программу.