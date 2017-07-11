В России зарегистрированы 4,3 млн владельцев оружия

Более 6,6 млн единиц оружия официально принадлежат 4 миллионам 300 тысячам россиян.

Как пишет «Газета.Ru», об этом 11 июля рассказал на брифинге начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор Леонид Веденов.

Кроме того, по его словам, в стране зарегистрированы 3,5 тыс. юридических лиц, в пользовании которых находится еще 164 тысячи единиц оружия.

Свыше 1,1 тыс. юрлиц занимаются торговлей оружием и патронами.