Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки

Три с половиной сотни килограммов европейских сыров, колбас и рыбы уничтожили таможенники в Петербурге с начала года — вдвое больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни 11 июля, исполняя президентский указ «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» ее сотрудники вместе с коллегами из Россельхознадзора провели всего четыре проверки на оптово-розничных базах с начала года. Но и этого хватило, чтобы поставить рекорд по изъятию продуктов, подпадающих под российские антисанкции. 343 килограмма сыра, колбасных изделий, охлажденной рыбы и молочной продукции, на упаковке которых значился производитель из ЕС — Германии, Дании, Италии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии — увезли со складов на полигон и уничтожили.

За шесть месяцев прошлого года было изъято всего 160 килограммов санкционки.