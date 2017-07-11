Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
Три с половиной сотни килограммов европейских сыров, колбас и рыбы уничтожили таможенники в Петербурге с начала года — вдвое больше, чем год назад.
Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни 11 июля, исполняя президентский указ «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» ее сотрудники вместе с коллегами из Россельхознадзора провели всего четыре проверки на оптово-розничных базах с начала года. Но и этого хватило, чтобы поставить рекорд по изъятию продуктов, подпадающих под российские антисанкции. 343 килограмма сыра, колбасных изделий, охлажденной рыбы и молочной продукции, на упаковке которых значился производитель из ЕС — Германии, Дании, Италии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии — увезли со складов на полигон и уничтожили.
За шесть месяцев прошлого года было изъято всего 160 килограммов санкционки.
Справка:
Евросоюз и США приняли несколько решений о санкциях в отношении России в конце июля 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции продлеваются ежегодно. В 2017 году они истекали 23 июня и были продлены до 31 января 2018 года.
В ответ Кремль осенью 2014 года запретил импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против РФ.
С лета 2015 года партии продуктов, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются на границе.
В конце июня правительство РФ продлило эмбарго до конца 2018 года.