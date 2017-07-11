В Парголово обнаружена свалка на 12 тысяч кубометров мусора

В Выборгском районе Петербурга найдена несанкционированная площадка со смешанными отходами. Замечены разливы нефтепродуктов.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, на месте работает природоохранная прокуратура, выборгское подразделение экономической полиции и сам комитет. Площадь свалки немного превышает половину гектара, на ней собрано 12 тысяч кубометров отходов. Адрес — поселок Парголово, Пригородный, участок 40. Он находится в частной собственности у физлиц, арендует его ООО «Адмиралтейство Балтии».

На участке, как пояснили в комитете, есть стоянка техники, несколько пунктов заправки дизельным топливом, ведётся складирование и сжигание отходов. Эксперты отобрали пробы золы и почв на загрязнение, так как на земле обнаружены нефтепродукты. На свалке работали мигранты, поэтому на место приехали и сотрудники районного отделения полиции.

Отметим, в марте городским штабом благоустройства был составлен перечень из почти 40 несанкционированных свалок для включения в адресные программы ликвидации. Была там и одна свалка в Парголово — но на Донецкой улице. Районам выделили на эти цели порядка 130 млн рублей.