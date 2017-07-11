Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах

Над городом с утра летают самолеты. Потревоженные шумом петербуржцы пишут в редакцию из нескольких районов.

Бомбаровщики и истребители заметили над центром Северной столицы, над Васильевским островом, жители Калининского района. Некоторые читатели сообщают о том, что машины летают впечатляюще низко — на глаз определив уровень как 10-12 этаж.

По имеющейся информации, волноваться не о чем: в городе проходит репетиция военно-морского парада с участием авиации, который состоится в конце июля.